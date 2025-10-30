सहरसा-एलटीटी और पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, चेक करें रूट और टाइमिंग
सहरसा-एलटीटी और पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार के बीच रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों का उद्देश्य यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है। सहरसा से एलटीटी और पूर्णिया कोर्ट से आनंद विहार के लिए ट्रेनों के रूट और समय की जानकारी जल्द ही रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए वेबसाइट देखते रहें।
संवाद सूत्र, सहरसा। छठ पूजा के बाद अपनी ड्यूटी पर लौटने वालों के लिए पूर्व मध्य रेल सहरसा से एलटीटी मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन 31 अक्टूबर को चलेगी। 05585 स्पेशल ट्रेन सहरसा से शाम के 05.45 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के लिए चलेगी।
इस स्पेशल ट्रेन में सामान्य बोगी के अलावा स्लीपर, थ्री एसी, टू एसी सभी कोच है। जिससे हर तबके के लोगों को सहुलियत होगी।
सहरसा से यह स्पेशल ट्रेन सिमरीबख्तियारपुर, मानसी, खगडिया, हसनपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, दानापुर, सतना, जबलपुर, मनमाड होते हुए एलटीटी पहुंचेगी।
वहीं, 31 अक्टूबर को ही पूर्णिया कोर्ट से आनंद विहार के लिए वाया सहरसा होते हुए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 05579 स्पेशल ट्रेन पूर्णिया कोर्ट से आनंद विहार के लिए शाम 04.30 बजे चलेगी।
इस स्पेशल ट्रेन में सभी बोगी थ्री एसी ही रहेगी। पूर्णिया कोर्ट से चलते हुए सपेशल ट्रेन बनमनखी, मुरलीगंज, दौरम मधेपुरा, सहरसा, गढबरूआरी, सुपौल, सरायगढ़, निर्मली, घोघरडीहा, झंझारपुर, सकरी, शीशो, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, बैरगनिया, रक्सौल, सिकटा, नरकटियागंज, बगहा, गोरखपुर, बरेली आदि होते हुए आनंद विहार पहुंचेगी।
इस स्पेशल ट्रेन के चलाए जाने से यात्रियों को बहुत राहत मिलेगी। हालांकि, छठ पूजा के बाद काफी भीड़ ट्रेन में दिखती थी। लेकिन इस बार यात्रियों की भीड़ कम ही दिख रही है। संभवत: चुनाव को लेकर लोगों की भीड़ नहीं बढ पा रही है।
