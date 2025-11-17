Special Train: सहरसा होकर जाएगी दिल्ली जाने वाली ये स्पेशल ट्रेन, अभी चेक करें रूट और टाइमिंग

संवाद सूत्र, सहरसा। पूर्व मध्य रेल पूर्णिया कोर्ट से वाया सहरसा होते हुए आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन नंबर 05579 पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 18 नवंबर को शाम 04.30 बजे पूर्णिया स्टेशन से खुलेगी। छठ पूजा के बाद रेलवे ने भीड़ की संभावना को लेकर यह Special Train चलाई है। इस ट्रेन के परिचालन से आम लोगों को बहुत सहुलियत हुई है। पूर्णिया कोर्ट से आनंद विहार वाया सहरसा होकर स्पेशल ट्रेन शाम 04.30 बजे खुलेगी।

Purnea Court-Anand Vihar Special Train Route पूर्णिया कोर्ट से स्पेशल ट्रेन खुलकर बनमनखी, मुरलीगंज, दौरम मधेपुरा, सहरसा होते हुए गढबरूआरी, सुपौल, सरायगढ़, निर्मली, घोंघरडीहा, झंझारपुर, सकरी, शीशो, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, बैरगनिया, रक्सौल, सिकटा, नरकटियागंज, बगहा, गोरखपुर, बरेली होते हुए आनंद विहार पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन की सारी बोगी वातानुकूलित है।

बंद होगा बंगाली बाजार व गंगजला रेलवे ढाला पूर्व मध्य रेल सहरसा में यार्ड रिमॉडलिंग का काम शुरू है। 158 करोड़ की लागत से यार्ड रिमाडलिंग का काम चल रहा है। स्टेशन से सटे बंगाली बाजार रेलवे ढाला और गंगजला रेलवे ढाला को रेलवे बंद करने जा रही है।

यार्ड रिमाडलिंग का काम के दौरान ही गंगजला रेलवे ढाला से रेल पटरी किनारे बंगाली बाजार रेलवे ढाला तक 11 मीटर चौड़ी सडक़ बनने जा रही है। इस सड़क के निर्माण होने के बाद दोनों रेलवे ढाला को आम लोगों की आवाजाही के लिए पूर्णत: बंद कर दी जाएगी।

इसके बाद नव निर्मित सड़क से ही दोनों रेलवे ढाला के बीच में प्रशांत सिनेमा के पीछे से एक बैरियर ढाला का निर्माण होगा। जिसके सहारे आवाजाही होगी। गंगजला रेलवे ढाला से बंगाली बाजार रेलवे ढाला की तरफ से सड़क निर्माण हेतु मिट्टी भराई काम शुरू कर दिया गया है।

593 मीटर लंबी सड़क व 11 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा सड़क के पश्चिम दिशा में नाला भी बनेगा। यार्ड रिमॉडलिंग के तहत ही सहरसा स्टेशन पर पांच नए प्लेटफार्म बनेंगे। साथ ही कई नयी रेल लाइन बिछायी जाएगी। जिससे ट्रेनेां की आवाजाही में कोई परेशानी नहीं होगी।

फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन के बीच बने विभिन्न कार्यालयों को नव निर्मित भवन में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद उस जगह को नयी पटरी बिछाकर नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। यार्ड रिमाडलिंग के तहत बंगाली बाजार से गंगजला रेलवे ढाला तक मुख्य सड़क बनने के बाद रेलवे ढाला को बंद कर दिया जाएगा।

बंगाली बाजार रेलवे ढाला की तरफ प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ायी जाएगी। जिससे 4 और 5 प्लेटफार्म पर 22 कोच की ट्रेन आसानी से लगायी जा सकें। रेल निर्माण विभाग के देख रेख में यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है।