Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sonbarsha Vidhan Sabha Chunav Result: सोनबरसा सीट पर इन 3 पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर, किसका चलेगा सिक्का?

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:24 PM (IST)

    Sonbarsha  Election Result: सोनबरसा विधानसभा सीट के लिए 2025 में दो चरणों में मतदान हुआ, जिसमें मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी दिखाई। इस सीट पर पहले चरण में 56.17% मतदान हुआ। चुनाव में जेडीयू, कांग्रेस, जन सुराज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    सोनबरसा विधान सभा के प्रत्याशी।

    ड‍िजिटल डेस्‍क, सोनबरसा (सहरसा)। Sonbarsha idhan Sabha Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ। इस बार मतदाताओं ने रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को संपन्न हुई। पहले चरण में 121 सीटों पर 64.69% मतदान हुआ। वहीं, दूसरे चरण में 122 सीटों पर करीब 68.52% र‍िकॉर्ड मतदान हुआ। सोनबरसा विधानसभा में पहले चरण में यानी 06 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी। इस सीट पर 56.17 प्रतिशत वोटिंग हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनबरसा विधानसभा सीट के लिए 14 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिसमें से चुनाव आयोग ने 11 लोगों के नामों को स्वीकार किया था। इस सीट पर 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सोनबरसा विधानसभा सीट से JDU ने रत्नेश सादा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं, कांग्रेस ने सरिता देवी को चुनाव मैदान में उतारा है।

    इसके साथ ही, जन सुराज पार्टी से सत्येन्द्र हाजरा चुनाव मैदान में हैं। वहीं, बहुजन समाज पार्टी ने किरण देवी को चुनाव मैदान में उतारा है। सोनबरसा विधानसभा सीट जिला सहरसा के अंतर्गत आती है। 2020 में आरजेडी के रत्नेश सादा ने यहां से लगातार तीसरी बार चुनाव जीता था।