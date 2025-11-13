Sonbarsha Vidhan Sabha Chunav Result: सोनबरसा सीट पर इन 3 पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर, किसका चलेगा सिक्का?

ड‍िजिटल डेस्‍क, सोनबरसा (सहरसा)। Sonbarsha idhan Sabha Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ। इस बार मतदाताओं ने रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को संपन्न हुई। पहले चरण में 121 सीटों पर 64.69% मतदान हुआ। वहीं, दूसरे चरण में 122 सीटों पर करीब 68.52% र‍िकॉर्ड मतदान हुआ। सोनबरसा विधानसभा में पहले चरण में यानी 06 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी। इस सीट पर 56.17 प्रतिशत वोटिंग हुई।

सोनबरसा विधानसभा सीट के लिए 14 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिसमें से चुनाव आयोग ने 11 लोगों के नामों को स्वीकार किया था। इस सीट पर 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सोनबरसा विधानसभा सीट से JDU ने रत्नेश सादा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं, कांग्रेस ने सरिता देवी को चुनाव मैदान में उतारा है।