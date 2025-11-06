Language
    Sonbarsha Election 2025 Voting: सोनवर्षा में आज डाले जा रहे वोट, मतदाता देश-दुनिया में पहुंचा रहे लोकतंत्र का संदेश

    By Kundan Singh Edited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:49 AM (IST)

    Sonbarsha Chunav 2025 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के तहत गुरुवार, 6 नवंबर को सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अपने प्रतिनिधि के चयन के लिए मतदान करेंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। इधर, सिमरीबख्तियारपुर क्षेत्र में कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला तीन लाख 36 हजार 625 मतदाता करेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से 410 मतदान केंद्रों पर मतदान की पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है।

    Sonbarsha Chunav 2025 Voting: सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र में आज, गुरुवार 6 नवंबर को वोट डाले जा रहे हैं।

    संवाद सूत्र, सहरसा। Sonbarsha Chunav 2025 Voting बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के तहत गुरुवार को सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अपने प्रतिनिधि के चयन के लिए मतदान करेंगे। सिमरीबख्तियारपुर क्षेत्र में कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला तीन लाख 36 हजार 625 मतदाता करेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से 410 मतदान केंद्रों पर मतदान की पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है।हर बूथ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

    प्रथम चरण के मतदान से एक दिन पहले बुधवार को प्रशासनिक तैयारी अपने चरम पर रही सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के सलखुआ प्रखंड अंतर्गत चानन शिशवा घाट से नाव के जरिए मतदान कर्मियों, पीसीसी पार्टी के सदस्यों और सुरक्षाकर्मियों को तटबंध के अंदर स्थित मतदान केंद्रों तक भेजा गया। नदी पार कराने की प्रक्रिया पूरी तरह सतर्कता के साथ की गई।नावों में जीपीएस ट्रैकर लगाए गए थे ताकि उनकी हर गतिविधि की निगरानी की जा सके।

    नदी पार कर रहे सभी दलों को सुरक्षित तरीके से मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए विशेष कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया था।इस दौरान सलखुआ की सीओ पुष्पांजलि कुमारी स्वयं घाट पर मौजूद रही। उन्होंने मतदान दलों के प्रस्थान से पहले स्थिति का जायजा लिया और नाविकों व सुरक्षाकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीओ ने कहा कि प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। हमारा लक्ष्य हर मतदाता को सुरक्षित माहौल में मतदान कराने का है।