Sonbarsha Election 2025 Voting: सोनवर्षा में आज डाले जा रहे वोट, मतदाता देश-दुनिया में पहुंचा रहे लोकतंत्र का संदेश

संवाद सूत्र, सहरसा। Sonbarsha Chunav 2025 Voting बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के तहत गुरुवार को सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अपने प्रतिनिधि के चयन के लिए मतदान करेंगे। सिमरीबख्तियारपुर क्षेत्र में कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला तीन लाख 36 हजार 625 मतदाता करेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से 410 मतदान केंद्रों पर मतदान की पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है।हर बूथ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रथम चरण के मतदान से एक दिन पहले बुधवार को प्रशासनिक तैयारी अपने चरम पर रही सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के सलखुआ प्रखंड अंतर्गत चानन शिशवा घाट से नाव के जरिए मतदान कर्मियों, पीसीसी पार्टी के सदस्यों और सुरक्षाकर्मियों को तटबंध के अंदर स्थित मतदान केंद्रों तक भेजा गया। नदी पार कराने की प्रक्रिया पूरी तरह सतर्कता के साथ की गई।नावों में जीपीएस ट्रैकर लगाए गए थे ताकि उनकी हर गतिविधि की निगरानी की जा सके।