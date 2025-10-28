Saharsa News: जमीन के लालच में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, इलाके में फैली सनसनी

संवाद सूत्र, सिमरीबख्तियारपुर (सहरसा)। सहरसा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 12 अक्टूबर को कनरिया थाना क्षेत्र के सुखासनी गांव रहने वाले 65 वर्षीय नारायण यादव की गाला काट कर निर्मम हत्या के मामले का पटाक्षेप कर दिया है। पुलिस इस निर्मम हत्या को अंजाम देने वाले नारायण यादव के पुत्र पिंटू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त चाकू और कचिया भी बरामद कर लिया है। महज दो कट्टा जमीन के लिए पिता की निर्मम हत्या की बात पिंटू ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार को बख्तियारपुर थाना में मीडिया से बातचीत के दौरान सिमरीबख्तियारपुर एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि पिता का हत्यारा पुत्र पिंटू यादव गुजरात भागने के फिराक में था। जिसे पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीम में शामिल सर्किल इंस्पेक्टर मु. शूजाउद्दीन ने सूचना के आधार पर पूर्वी कोसी तटबंध के घोघसम घाट से गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार हत्यारा पिंटू की निशानदेही पर उसके घर के पीछे स्थित बांसबाड़ी से हत्या में इस्तेमाल की गई चाकू ,कचिया और मृतक की लूंगी और गंजी बरामद कर लिया गया है। सड़क हादसे में भाई की मौत के मुआवजे से पिता ने खरीदी थी जमीन पुलिस के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करते हुए पिंटू यादव ने बताया कि वर्ष 2012 में उसके बड़े भाई रंजीत यादव दिल्ली में मजदूरी का काम करता था। इस दौरान दो गाड़ी के टकराने से उसके भाई की मिट्टी में दबकर मौत हो गई थी। गाड़ी का इंश्योरेंस रहने की वजह से मृतक भाई की पत्नी सविता देवी और पिता नारायण यादव को 13 लाख रुपये मुआवजे की राशि मिली थी।

पिंटू के भाई को एक भी संतान नहीं था और पिंटू कुंवारा था, तो उसके पिता ने कहा की बड़े भाई के पत्नी से वह शादी कर ले। जिसके बाद उसने अपनी भाभी से ही शादी कर लिया। पिता ने मुआवजे की राशि से गुपचुप तरीके से गांव में अपने नाम से जमीन खरीद ली। जिसकी जानकारी उसे मिली तो उसने पिता से दो कट्ठा जमीन की मांग की।

जिसके बाद उसके पिता उसे जमीन देने की भी बात कहीं, लेकिन रजिस्ट्री में जो भी खर्च आएगा वह उसे खुद भरने को कहा। इसके बावजूद पिंटू तैयार हो गया। शादी के बाद से ही लगातार अपने पिता को दो कट्ठा जमीन लिखाने का दबाव देता रहा, लेकिन उसके पिता टाल मटोल करते रहे। इसी बात को लेकर पिंटू को अपने पिता के प्रति मन में गुस्सा था।

गत 12 अक्टूबर को उसने नशीले पदार्थों का सेवन किया और पिता के साथ घर से कुछ दूरी खेत पर घास काटने के लिए चला गया। हालांकि नशे की हालत में वह कई बार गिर भी गया। किसी तरह वह खड़ा हुआ और घास का बोझ अपने पिता के सिर पर रखा। जैसे। ही घास लेकर उसके पिता घर की ओर चले कि पीछे से उसने चाकू निकालकर उसके गर्दन में धोंप दिया। जिसके बाद उसके पिता जमीन पर गिर गए और छटपटाने लगे। जिसके बाद उसने घास के बोझ से कचिया निकला और अपने पिता का गला काट कर अलग कर दिया और उसके सिर को छुपा दिया।