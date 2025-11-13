Simri Bakhtiarpur Vidhan Sabha Chunav Result: सिमरी बख्तियारपुर सीट पर इन 3 पार्टियों के बीच मुकाबला, कौन मारेगा बाजी?

ड‍िजिटल डेस्‍क, सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा)। Simri Bakhtiarpur vidhan sabha Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ। इस बार मतदाताओं ने रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को संपन्न हुई। पहले चरण में 121 सीटों पर 64.69% मतदान हुआ।

वहीं, दूसरे चरण में 122 सीटों पर करीब 68.52% र‍िकॉर्ड मतदान हुआ। सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा सीट पर पहले चरण में यानी 06 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी। इस सीट पर 65.72 प्रतिशत वोटिंग हुई।

बख्तियारपुर विधान सभा सीट पर 23 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिसमें से चुनाव आयोग ने 19 लोगों का नामांकन एक्सेप्ट किया। वहीं, अब इस सीट पर 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।

बख्तियारपुर विधान सभा सीट से एलजेपीआरवी ने संजय कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा, आरजेडी की तरफ से यूसुफ सलीउद्दीन चुनाव मैदान में हैं और जन सुराज पार्टी ने सुरेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा है।