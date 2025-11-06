Simri Bakhtiarpur Election 2025 Voting: सिमरीबख्तियारपुर में आज डाले जा रहे वोट, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान

संवाद सूत्र, सिमरीबख्तियारपुर (सहरसा)। Simri Bakhtiarpur Chunav 2025 Voting बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सिमरीबख्तियारपुर विधानसभा में चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। बख्तियारपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आज होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में कुल 1640 मतदान कर्मी को लगाए गए हैं।

सिमरीबख्तियारपुर विधानसभा में कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। जिसके भाग्य का फैसला 14 नवंबर को होगा। जिला मुख्यालय से ही सभी मतदान कर्मी ईवीएम मशीन लेकर अपने-अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। 76 सिमरीबख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3, 36, 625 है। जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 1, 76, 996, महिला मतदाताओं की संख्या 1, 59 ,915 और ट्रांसजेंडर मतदाता की संख्या 14 एवं कुल बूथों की संख्या 410 है।

तटबंध के अंदर 69 बूथों पर कुल 58,264 वोटर है। जिसमें महिषी के 9 मतदान केंद्रों पर कुल 8,269 वोटर, सिमरीबख्तियारपुर के तटबंध के अंदर कुल 28 बूथ पर 24,024 वोटर, सलखुआ के तटबंध के अंदर कुल 32 बूथ है। जहां कुल 26,071 मतदाता है। निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी आलोक राय ने बताया कि सुबह के 7:00 बजे से शाम के 5:00 बजे तक मतदान का समय निर्धारित है। चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है।