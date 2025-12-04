Language
    हर महीने 1000 रुपये और 15 किलो राशन, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे SC-ST छात्रों को मिलेंगी विशेष सुविधाएं

    By Rajesh Kumar Roy Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 03:17 PM (IST)

    सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए खुशखबरी है। उन्हें अब हर महीने 1000 रुपये और 15 किलो राशन मिलेगा। सरकार ...और पढ़ें

    सिविल सेवा की तैयारी कर रहे SC-ST छात्रों को मिलेंगी विशेष सुविधाएं

    संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य राज्यों की सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने वाले एवं आगामी परीक्षा में शामिल होने की अर्हता रखने वाले छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने एवं मेंटर के रूप में डॉ. आंबेडकर कल्याण छात्रावास में विशेष सुविधाएं दी जाएगी।

    इसके लिए उन्हें न केवल निश्शुल्क आवासन दिया जाएगा अपितु, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपये भी दिए जाएंगे। और तो और खाद्यान्न योजना के तहत उन्हें प्रति माह 15 किलो अनाज भी प्रदान किया जाएगा।

    इसके अलावा डिजिटल अध्ययन केंद्र के लिए पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। बीडीओ प्रिया भारती ने बताया कि कि इसके लिए आवेदक का संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग या अन्य राज्यों की सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

    आवेदक की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य होना होगा एवं उसको बिहार राज्य का स्थायी निवासी भी होना होगा। नामांकन के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष तथा आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य हों।

    उन्होंने बताया कि सेंटर छात्र प्रतिदिन सुबह एवं शाम में कम से कम 01 घंटा अन्य आवासित छात्र-छात्राओं को सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

    इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को https://scstonline.bihar.gov.in/ जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।