हर महीने 1000 रुपये और 15 किलो राशन, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे SC-ST छात्रों को मिलेंगी विशेष सुविधाएं

संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य राज्यों की सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने वाले एवं आगामी परीक्षा में शामिल होने की अर्हता रखने वाले छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने एवं मेंटर के रूप में डॉ. आंबेडकर कल्याण छात्रावास में विशेष सुविधाएं दी जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके लिए उन्हें न केवल निश्शुल्क आवासन दिया जाएगा अपितु, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपये भी दिए जाएंगे। और तो और खाद्यान्न योजना के तहत उन्हें प्रति माह 15 किलो अनाज भी प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा डिजिटल अध्ययन केंद्र के लिए पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। बीडीओ प्रिया भारती ने बताया कि कि इसके लिए आवेदक का संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग या अन्य राज्यों की सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।