High Paying Job: सहरसा की बेटी को मिला 70 लाख का पैकेज, एमीटेक की पहली महिला टेक्निकल लीड का पद संभालेंगी
बिहार के सहरसा जिले के महिषी गांव की बेटी Tusha Tanya को 70 लाख रुपये का पैकेज मिला है। वह एक अमेरिकन कंपनी में काम करेंगी। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क् ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सहरसा। जिले की महिषी गांव की बेटी तुषा तान्या को अमेरिकी कंपनी एमीटेक इन्सट्रूमैंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में टेकनिकल लीड- मिक्स्ड सिग्नल डिजाइन का ऑफर लेटर मिला है। जिसमें उन्हें 70 लाख रुपये वार्षिक की सेलरी पैकैज दिये जाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें ज्वाइनिंग बोनस के रूप में 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी।
वह AMETEK के इतिहास में पहली महिला तकनीकी प्रमुख होंगी। तुषा तान्या ने आधुनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्चस्तरीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का परिचय देकर यह साबित किया है कि बेटों की तरह हम अपने बेटियों पर गर्व कर सकते हैं।
तुषा तान्या महिषी निवासी दिवंगत समाजसेवी बाबू तृप्ति चौधरी की सुपौत्री और शहर के राजेन्द्र मिश्र महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य प्रो. डॉ. अमर नाथ चौधरी एवं मधु चौधरी की दो पुत्रियों में सबसे छोटी हैं। बचपन से ही तान्या मेधावी रही है।
उन्होंने बी.आइ.टी. मेश्रा से अपनी बी.टैक. की पढ़ाई की थी। जिसके बाद वह GATE में अच्छा स्कोर लाकर NIT दुर्गापुर में मास्टर कोर्स में नामांकन लिया और वहां M.Tech में गोल्ड मैडल हासिल किया।
IIT दिल्ली से कर रही PhD
वे डाक्ट्रेट की डिग्री आइ.आइ.टी. दिल्ली से पूरी कर रही हैं। जिसमें उनके पीएच.डी. रिसर्च का विषय चीप डिजाइन फार कैमरा इन डिफेंस है। इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे राजीव चंद्रशेखर के कार्यकाल में वह डिफेंस के लिए चीप डिजाइन इन डिफेंस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर अपना लेक्चर प्रस्तुत करने वाली तीन विषय-विशेषज्ञों में एक रही हैं।
एमीटैक में मिक्सड सिग्नल डिजाइन की तकनीकी प्रमुख वस्तुत: एक वरिष्ठ इंजीनियरिंग पद है, जो एकीकृत सर्किट (आईसी) बनाने पर केंद्रित है। तुषा तान्या अपनी उपलब्धि के लिए माता-पिता के आशीर्वाद, बड़ी बहन श्रुति सौम्या एवं बहनोई इंजीनियर हेमन्त कुमार झा के मार्गदर्शन और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस बंगलुरू में साइंटिस्ट अपने पति डॉ. आदित्य आनंद के सतत समर्थन और सहयोग को मानती है।
इनकी सफलता पर सगे संबंधियों और गांव के लोगों ने पशुपति नाथ चौधरी, राधानाथ चौधरी, भवनाथ चौधरी, नंदकुमार चौधरी, शशिकांत चौधरी, विद्यापति चौधरी, बच्चन चौधरी, जगतपति चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, संतोष चौधरी, प्रतिभा चौधरी, डा. अक्षय कुमार चौधरी, डा. शांतिलक्ष्मी चौधरी, डा. रतन कुमार झा, डा. राजीव कुमार झा, डा. पंकज कुमार चौधरी, पवन कुमार चौधरी, संजीवमणि, क्रांतिमणि, ज्वालामणि आदि ने खुशी व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।
