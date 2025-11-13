Saharsa Vidhan Sabha Chunav Result: सहरसा सीट पर महागठबंधन से इंद्रजीत गुप्ता मैदान में, क्या भाजपा बचा पाएगी सीट?

ड‍िजिटल डेस्‍क, सहरसा। Saharsa Vidhan Sabha Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ। इस बार मतदाताओं ने रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को संपन्न हुई। पहले चरण में 121 सीटों पर 64.69% मतदान हुआ। वहीं, दूसरे चरण में 122 सीटों पर करीब 68.52% र‍िकॉर्ड मतदान हुआ। सहरसा विधा नसभा में पहले चरण में यानी 06 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी। इस सीट पर 67.03 प्रतिशत वोटिंग हुई।