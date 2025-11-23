Saharsa News: यातायात नियम का पालन कराने में जुटेगा ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक लाइट का उल्लंघन करने पर कटेगा चालान
सहर्षा में यातायात पुलिस नियमों का पालन कराने के लिए सक्रिय हो गई है। ट्रैफिक लाइट तोड़ने पर चालान काटा जाएगा। बार-बार समझाने पर भी लोग नियम नहीं मान रहे थे, इसलिए जुर्माना लगाना ज़रूरी हो गया है। पुलिस जागरूकता अभियान भी चलाएगी ताकि लोग यातायात नियमों का पालन करें।
जागरण संवाददाता, सहरसा। शहर में यातायात व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। हर ओर जाम की समस्या व्याप्त है। इसे दूर करने में यातायात पुलिस की सजगता नहीं दिख रही है।
सड़क पर अतिक्रमण इसकी मुख्य समस्या है। हालांकि यातायात पुलिस अब नए पहल के साथ इसे दुरुस्त करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। इसको लेकर यातायात पुलिस अब शहर के चौक-चौराहे पर लगा ट्रैफिक लाइट को सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। इसको लेकर ट्रैफिक डीएसपी ने पहल करते हुए बताया कि अब ट्रैफिक लाइट का पालन नहीं करने वाले का चालान काटा जाएगा।
बताया कि शहर में पांच जगहों पर ट्रैफिक लाइट लगाया गया है। ट्रैफिक लाइट 15 अगस्त से ही चालू अवस्था में है। लेकिन इसका पालन नहीं हो पा रहा है। लोग अब तक लाइट को लेकर जागरूक हुए हैं।
हालांकि पालन नहीं किया जा रहा था। ट्रैफिक डीएसपी ओमप्रकाश ने बताया कि लोग अब इसका पालन करें। पालन नहीं करने पर कैमरा के जरिए आनलाइन चालान काटा जाएगा।
इसलिए सभी लोग इसका पालन करें। वहीं बताया कि वर्तमान में डीबी रोड में रेलवे ओवरब्रिज बनने के कारण आवागमन बाधित होने के कारण गांधी पथ से आवाजाही बढ़ा है।
गांधी पथ में वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण जाम लगता है। इसका कारण सड़क पर वाहन लगाना है। सड़क पर वाहन लगाने वाले ऐसे वाहन चालकों का भी चालान काटा जाएगा।
अतिक्रमण हटाने और पार्किंग व्यवस्था पर नहीं है ध्यान
शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा समाधान पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जाम की समस्या को कम करने के लिए सड़क से अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। लगभग सभी जगहों पर सड़क को अतिक्रमण कर लिया गया है।
इस कारण जाम की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग सड़क पर गाड़ी लगाने को मजबूर होते हैं। अगर पार्किंग की व्यवस्था किया जाए तो पुलिस के चालान से लोगों से राहत मिलेगा और जाम भी नहीं लगेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।