सहरसा से दिल्ली के नई स्पेशल ट्रेन की शुरुआत, 26 घंटे में पूरा होगा सफर
सहरसा से नई दिल्ली के लिए 1 नवंबर से एक स्पेशल ट्रेन शुरू हो रही है। यह ट्रेन सुबह 8:05 बजे सहरसा से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 10:15 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी, जिससे यात्रा 26 घंटे में पूरी होगी। ट्रेन मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, और अन्य स्टेशनों पर रुकेगी। इस स्पेशल ट्रेन में स्लीपर और थ्री एसी कोच उपलब्ध हैं, लेकिन किराया अन्य ट्रेनों से अधिक है।
संवाद सूत्र, सहरसा। पूर्व मध्य रेल सहरसा से नई दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन एक नवंबर को खुलेगी। रेलवे बोर्ड ने इस स्पेशल ट्रेन की समय सारिणी भी जारी कर दी है। सहरसा से नई दिल्ली के लिए यह स्पेशल ट्रेन सुबह 08.05 बजे खुलेगी जो विभिन्न स्टेशनों पर रूकते हुए दूसरे दिन सुबह 10.15 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। यानी 26 घंटे में सहरसा से नई दिल्ली का सफर होगा।
सहरसा स्टेशन से यह स्पेशल ट्रेन नंबर 02521 खुलते हुए मानसी, खगडिया, बेगूसराय, बरौनी, दलसिंहसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा और गोरखपुर के होते हुए नई दिल्ली तक जाएगी। वहीं वापसी में भी ट्रेन नंबर 02522 नई दिल्ली- सहरसा का यही रूट रहेगा।
स्पेशल ट्रेनों में बर्थ खाली
शनिवार को खुलने वाली सहरसा से नई दिल्ली की इस स्पेशल ट्रेन में स्लीपर व थ्री एसी में बर्थ खाली ही है। रेलवे द्वारा विलंब से स्पेशल ट्रेन दिए जाने एवं इसकी पूर्व घोषणा नहीं किए जाने के कारण ही आम यात्रियों को स्पेशल ट्रेन की जानकारी नहीं मिल पाती है। जिस कारण इन स्पेशल ट्रेनों में बर्थ खाली ही रह जाती है।
हालांकि अन्य ट्रेनों से इस स्पेशल ट्रेन में किराया अधिक लगता है। जिस वजह से भी अधिकांश लोग निर्धारित ट्रेनेां में ही बर्थ रिजर्व कराते हैं। स्पेशल ट्रेन में थ्री एसी का किराया 1905 रुपये है। जबकि अन्य निर्धारित ट्रेनों में थ्री एसी का किराया 1000 से 1300 रुपये के बीच ही निर्धारित है। 20 कोच वाली इस स्पेशल ट्रेन में सिर्फ स्लीपर और थ्री एसी का ही कोच लगा रहेगा।
