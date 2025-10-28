Saharsa Anand Vihar Train: सहरसा से आनंद विहार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत
छठ पूजा के बाद सहरसा से लंबी दूरी की ट्रेनों में भीड़ बढ़ने की आशंका है। रेलवे ने 29 अक्टूबर को सहरसा से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन रात 8 बजे रवाना होगी और कई स्टेशनों से होकर गुजरेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर वेटिंग हॉल, मुफ्त पानी और मेडिकल टीम की व्यवस्था की गई है।
संवाद सूत्र, सहरसा। छठ पूजा बीत गई। अब सहरसा से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में लोगों की भीड़ बढ़ने लगेगी, इसलिए रेलवे हर स्टेशन से स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इसी क्रम में सहरसा स्टेशन से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन 29 अक्टूबर को चलेगी।
29 अक्टूबर को 05575 सहरसा-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन रात के 08.00 बजे चलेगी। सहरसा से स्पेशल ट्रेन चलते हुए गढबरूआरी, सुपौल, सरायगढ़, निर्मली, घोघरडीहा, झंझारपुर, सकरी, शीशो, जनकरपुर रोड, सीतामढ़ी, बैरगनियां, रक्सौल, सिकटा, नरकटियागंज, बगहा, गोरखपुर, बरेली होते हुए आनंद विहार जाएगी।
छठ पूजा के बाद ट्रेनों में बढ़ती भीड़ की संभावना को लेकर ही रेलवे ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। हाल ही में छठ पूजा के एक दिन पहले ही पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह, डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा आदि ने सहरसा स्टेशन पर यात्रियों की बढती भीड़ को लेकर निरीक्षण कर स्थानीय रेल अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए।
सहरसा स्टेशन पर यात्रियों की बढती भीड़ की संभावना को लेकर रेलवे ने पंडाल बनाकर उसे वेटिंग हॉल का रूप दिया है। जिसमें यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सी, पंखा आदि भी लगाया गया है।
इतना ही नहीं, नि:शुल्क पेयजल की भी समुचित व्यवस्था की है। पंडाल में ही मेडिकल टीम की तैनाती की है। अनारक्षित टिकट काउंटर भी खोला गया है। जिससे टिकट के लिए यात्रियों को काउंटर पर भीड़ न लगाना पड़े।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।