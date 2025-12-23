Language
    सहरसा में आवारा कुत्तों के लिए बनेगा शेल्टर, पशु विभाग तैयार कर रहा डिजाइन

    By Kundan Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:50 PM (IST)

    सहरसा में आवारा कुत्तों के लिए एक आश्रय स्थल बनाया जाएगा। पशु विभाग इसके लिए डिजाइन तैयार कर रहा है। इस आश्रय का उद्देश्य शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ ...और पढ़ें

    आवारा कुत्तों के लिए बनेगा शेल्टर। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, सहरसा। जिले में आवारा कुत्ता की समस्या के निजात पाने के लिए पंचायती राज विभाग के निर्देश पर शीघ्र ही कुत्ता आश्रय गृह बनाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने जमीन की खोज शुरू कर दिया है।

    अंचलाधिकारियों से जमीन का प्रस्ताव प्राप्त होते ही पशु एवं मत्स्य विभाग द्वारा डिजाइन तैयार कराकर जिला परिषद के षष्ठम वित्त आयोग की राशि से आश्रय गृह बनाया जाएगा। यहां स्ट्रीट डॉग के रैबीज से बचाव का वैक्सीन भी दिया जाएगा।

    हर वर्ष 3 से 4 हजार लोग होते हैं आवारा कुत्तों के शिकार

    स्वास्थ्य विभाग में कुत्ता काटने के कारण रैबीज से बचाव हेतु दिए जाने वाले वैक्सीन की सूची को देखने से पता चलता है कि हर वर्ष तीन से चार हजार लोग आवारा कुत्ता के काटने के शिकार होते हैं। इसपर नियंत्रण नहीं होने से यह समस्या और बढ़ती जा रही है।

    सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु शहरी क्षेत्र में नगर निकाय के माध्यम से और ग्रामीण क्षेत्र में जिला परिषद के माध्यम से कुत्ता आश्रय गृह बनाने की तैयारी की है। इसका उद्देश्य केवल कुत्तों को पकड़ना ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक व अमानवीय तरीके से इसपर नियंत्रण पाना है।

    आश्रय गृह में स्ट्रीट डॉग की नसबंदी, कृमिनाशक दवा, रैबिज टीकाकरण और प्रतिरक्षण का निर्धारण पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किया जाएगा। सहरसा जिले में इसकी तैयारी तेज हो चुकी है।

    जिले के सभी अंचलाधिकारियों को कुत्ता आश्रय गृह निर्माण हेतु शीघ्र जमीन चिह्नित कर भेजने का निर्देश दिया गया है। जमीन का प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभाग को इसके निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिससे इसका शीघ्र निर्माण हो सके। -संजय कुमार निराला, उप विकास आयुक्त, सहरसा।