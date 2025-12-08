सहरसा में जिला शिक्षा कार्यालय की बड़ी कार्रवाई, 65 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का वेतन स्थगित

संवाद सूत्र, सत्तरकटैया (सहरसा)। यू डायस पोर्टल पर वर्ष 2025-26 के लिए छात्र प्रोफाइल एवं अपार आईडी अपडेट करने में लापरवाही बरतने पर जिला शिक्षा कार्यालय ने सख्त कदम उठाया है। लापरवाही बरतने पर सत्तरकटैया प्रखंड के 65 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का वेतन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।

इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के निर्देश पर प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी रोहित कुमार साह ने आदेश जारी किया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) मिथिलेश कुमार द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि छात्र डेटा अपडेट करने की अंतिम तिथि 07 दिसंबर निर्धारित थी, लेकिन अधिकांश विद्यालयों ने अब तक कार्य पूरा नहीं किया। इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए यह कार्रवाई की गई है।