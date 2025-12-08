सहरसा में जिला शिक्षा कार्यालय की बड़ी कार्रवाई, 65 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का वेतन स्थगित
सहरसा जिले के सत्तरकटैया प्रखंड में, यू डायस पोर्टल पर छात्र डेटा अपडेट करने में लापरवाही बरतने पर 65 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का वेतन रोक दिया ग ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सत्तरकटैया (सहरसा)। यू डायस पोर्टल पर वर्ष 2025-26 के लिए छात्र प्रोफाइल एवं अपार आईडी अपडेट करने में लापरवाही बरतने पर जिला शिक्षा कार्यालय ने सख्त कदम उठाया है। लापरवाही बरतने पर सत्तरकटैया प्रखंड के 65 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का वेतन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।
इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के निर्देश पर प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी रोहित कुमार साह ने आदेश जारी किया है।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) मिथिलेश कुमार द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि छात्र डेटा अपडेट करने की अंतिम तिथि 07 दिसंबर निर्धारित थी, लेकिन अधिकांश विद्यालयों ने अब तक कार्य पूरा नहीं किया। इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए यह कार्रवाई की गई है।
जारी पत्र में निर्देश दिया गया है कि संबंधित सभी विद्यालय दो दिनों के अंदर छात्र डेटा की 100 प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करें, अन्यथा आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सत्तरकटैया ने भी संलग्न सूची के प्रधानाध्यापकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकारी कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश का पालन न होने पर अगली कार्रवाई अपरिहार्य होगी।
सूत्रों के अनुसार, जिले में डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। ऐसे में समय पर अपडेट नहीं करने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई आगे भी जारी रह सकती है।
