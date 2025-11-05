Saharsa Railway Station: एयरपोर्ट जैसा दिखने लगा स्टेशन पर नजारा, प्लेटफॉर्म पर चलने लगी कार

संवाद सूत्र, सहरसा। अब सहरसा स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसा नजारा दिखने लगा है। पूर्व मध्य रेल सहरसा स्टेशन पर मंगलवार को बैटरी आपरेटर कार से यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की सुविधा की शुरुआत की गई। प्रकाश लांड्री सर्विस द्वारा यह सुविधा यात्रियों को प्रदान की गई है।

रेलवे ने यात्री सुविधाओं का विस्तार करते हुए जिस तरह एयरपोर्ट पर बूढ़े, बुजुर्ग, दिव्यांग यात्रियों के लिए बैटरी ऑपरेटर कार की सुविधा देती है। ठीक उसी तरह सहरसा स्टेशन पर अब दिव्यांग, बूढे, बुजुर्ग यात्रियों को बैटरी ऑपरेटर कार की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है।

मंगलवार की शाम को इस सेवा की शुरुआत की गई। पहले दिन ही शुरू हुई इस सेवा का लाभ कई यात्रियों ने उठाया। स्टेशन के पांचों प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बैटरी ऑपरेटर कार को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रैंप आदि बनाया गया है। जिससे कार नुमा वाहन आसानी से हर प्लेटफॉर्म पर जा सके।

इस वाहन की सुविधा लेने के लिए प्रति यात्री 50 रुपये सर्विस एजेंसी को भुगतान करना पड़ेगा। इस वाहन का लाभ वैसे लोगों को भी मिलेगा जिसके पास लगेज ज्यादा है और खुद अकेला है तो वे इस वाहन का उपयोग सीट के हिसाब से भुगतान कर इसका लाभ उठा सकते हैं।