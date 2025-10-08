Language
    Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वाहनों का किराया तय, परिवहन विभाग ने जारी की लिस्ट

    By Rajesh Kumar Roy Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:15 PM (IST)

    बिहार में चुनाव के नजदीक आते ही राज्य परिवहन विभाग ने वाहनों के किराए की सूची जारी कर दी है। अलग-अलग वाहनों के लिए प्रतिदिन का किराया तय किया गया है। बसों से लेकर छोटी कारों और मालवाहक वाहनों तक सभी के लिए दरें निर्धारित हैं। निर्वाचन विभाग द्वारा वाहनों को ईंधन अलग से दिया जाएगा। सहरसा जिले में इन दरों का पालन किया जाएगा।

    बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रकार के वाहनों का किराया तय, परिवहन विभाग ने जारी की लिस्ट

    संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) की घोषणा के साथ ही राज्य परिवहन विभाग ने सभी प्रकार के वाहनों की किराया सूची जारी कर दी है। इसके अनुसार प्रतिदिन सभी प्रकार के वाहनों के लिए अलग-अलग किराया निर्धारित किया गया है, जबकि निर्वाचन विभाग द्वारा सभी वाहनों में अलग से ईंधन (तेल) देने का प्रावधान किया गया है।

    जिला परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार, 50 से अधिक बैठने की क्षमता वाली बस के लिए रोजाना 3500 रुपये, बस (40 से 49 सीटर) के लिए 3200 रुपये और मिनी बस (23 से 39 सीटर) के लिए 2500 रुपये निर्धारित किया गया है।

    वहीं, मैक्सी सीटी राइड/विंगर/टेंपो ट्रैवलर एवं समकक्षीय वाहन (14 से 22 सीटर) को 2000 रुपये, छोटी कार (सामान्य) को एक हजार, छोटी कार (वातानुकूलित) को 1100 रुपये, ट्रेकर, जीप, कमांडर, जिप्सी एवं समकक्षीय वाहन को 1000 रुपये, बोलेरो, सुमो मार्शल (सामान्य) को 1200 रपये, जाइलो बोलेरो, सुमो मार्शल (वातानुकूलित) को 1500 रुपये, स्कॉर्पियो, क्वालिस, टवेरा (वातानुकूलित) को 1900 रुपये, इनोवा, सफारी (वातानुकूलित) को 2100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देय होगा।

    विक्रम, मैजिक, मिनीडोर, ओमनी, फोर्स, मेटाडोर के लिए 900 रुपये, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट के लिए 700 रुपये और बाइक के लिए 350 रुपये किराया प्रतिदिन के लिए निर्धारित किया गया है।

    मालवाहक वाहनों के लिए किराए का हुआ है निर्धारण

    इसके अलावा भारी मालवाहक वाहनों में सकलयान भार 12000-16200 किलोग्राम (छह चक्का यान) को 2500 रुपये, सकलयान भार 16201-25000 किलोग्राम (10 चक्का यान/डंपर) को 3000 रुपये, सकलयान भार 25001 किलोग्राम एवं उससे अधिक (दस चक्का से अधिक) को 3200 रुपये, कंटेनर सकलयान भार 12000-16200 किलोग्राम को 2700 रुपये रोजाना मिलेगा।

    वहीं, सकलयान भार 16201-25000 किलोग्राम को 3200 रुपये, 10 चक्का से अधिक कंटेनर सकलवान भार 25001 किलोग्राम एवं उससे अधिक को 3500 रुपये, मध्यम मालवाहक/मिनी ट्रक सकलयान भार 7501-11999 किलोग्राम को 1700 रुपये, हल्का मालवाहक सकलयान भार 3000 किलोग्राम तक को 1000 रुपये रोजाना मिलेगा।

    इसी प्रकार सकलयान भार 3001-7500 किलोग्राम डिलीवरी भान/समकक्षीय को 1400 रुपये, ट्रैक्टर-ट्रेलर को 1000 रुपये, इनोवा क्रिस्टा (वातानुकूलित) को 3000 रुपये, सीएनजी कार/अर्टिगा को 2100 रुपये, सीएनजी बस (40-49 सीटर) को 3200 रुपये, सीएनजी बस (23-39 सीटर) को 2500 रुपये निर्धारित किया गया है।