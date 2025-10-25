Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Saharsa News: 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक प्लेटफार्म टिकट पर रोक, स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे ने की व्यवस्था

    By Rajan Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:53 PM (IST)

    सहरसा में रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन के लिए 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। यात्रियों से सहयोग करने की अपील की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    28 से प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर लगी अस्थायी रोक। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, सहरसा। छठ महापर्व के अवसर पर यात्रियों की संभावित अत्यधिक भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख स्टेशन सहरसा सहित मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा एवं सीतामढ़ी स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही में अत्यधिक वृद्धि की संभावना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह स्टेशन मंडल के व्यस्ततम स्टेशनों में शामिल हैं, जहां पर्वों के समय यात्री संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने, भीड़ नियंत्रण में सहूलियत हेतु तथा प्लेटफार्म पर अनावश्यक भीड़ को रोकने के उद्देश्य से रेल प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

    इस निर्णय के तहत, 28 अक्टूबर 2025 से 07 नवंबर 2025 तक सहरसा सहित प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री अस्थायी रूप से बंद रहेगी।
    यह जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेल के मंडल रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा ने कहा कि इसके अलावा 27 अक्टूबर 25 से 07 नवंबर 25 तक पार्सल की भी बुकिंग बंद रहेगी।

    इस अवधि में केवल मान्य आरक्षित या सामान्य यात्रा टिकट रखने वाले यात्रियों को ही स्टेशन परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। यह व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भीड़ के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से की जा रही है।

    प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाने से स्टेशन परिसर में अनावश्यक भीड़ से राहत मिलेगी, जिससे यात्री आवाजाही सुचारू रूप से हो सकेगी। यात्रियों के सुरक्षित चढ़ने-उतरने में सुविधा होगी, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना कम होगी।

    रेलवे कर्मियों एवं सुरक्षा बलों को भीड़ नियंत्रण में सहूलियत होगी, जिससे स्टेशन संचालन व्यवस्थित रहेगा। पर्व के दौरान रेल संचालन में सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

    मंडल रेल प्रबंधक ने यात्रियों से अपील किया कि वे अपनी यात्रा की अग्रिम योजना बनाएं। स्टेशन परिसर में अनावश्यक रूप से प्रवेश से बचें तथा रेलवे द्वारा जारी सुरक्षा एवं यात्रा संबंधी निर्देशों का पालन करें।