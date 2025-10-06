सहरसा में शिक्षक ने छात्रा से दुष्कर्म कर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में एक केवायपी सेंटर में 17 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म और जहर देकर हत्या का मामला सामने आया है। मृतका के पिता ने शिक्षक विष्णु झा और दो अन्य शिक्षकों पर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

संवाद सूत्र, सिमरीबख्तियारपुर (सहरसा)। शिक्षा के क्षेत्र में एक अत्यंत शर्मनाक घटना सामने आई है। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से रविवार को सिमरी बख्तियारपुर-सलखुआ एनएच 107 सड़क मार्ग पर स्थित केवायपी सेंटर में कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण करने आई 17 वर्षीय इंटरमीडिएट की छात्रा के साथ केवाईपी के एक शिक्षक ने दुष्कर्म किया।

इसके बाद छात्रा को जहर पिलाकर उसकी जान ले ली। मृतका के पिता ने बख्तियारपुर थाना में आवेदन देकर शिक्षक विष्णु झा पर आरोप लगाया है, साथ ही उन्होंने दो अन्य शिक्षकों को भी घटना में शामिल होने का आरोप लगाया है।

आवेदन में मृतका के पिता ने बताया कि उनकी पुत्री रविवार को सिमरी बख्तियारपुर के सैनी टोला चौक के समीप केवायपी सेंटर में पढ़ने गई थी। जहां आरोपित शिक्षक ने उसके साथ गलत काम किया और जहर पिला दिया। इसके बाद छात्रा की तबियत बिगड़ गई, जिसे एक अन्य छात्रा के साथ सिमरीबख्तियारपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल सहरसा रेफर किया, लेकिन वहां भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

अंततः उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां ले जाते समय उसकी मौत हो गई।घटना के बाद बख्तियारपुर पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के बाद सोमवार को स्वजनों को सौंप दिया। जैसे ही शव गांव पहुंचा, वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

मृतका के पिता ने कहा कि उनकी पुत्री इलाज के दौरान अपनी दादी से बोली कि झा सर को फांसी की सजा दिलवाना है। इस मामले में एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि मृतका के पिता के आवेदन के आधार पर तीन आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।