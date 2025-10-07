Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Saharsa News: सनकी पति ने पत्नी को फांसी लगाकर उतारा मौत के घाट, कमरे में ताला लगाकर फरार

    By Mithilesh Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:08 PM (IST)

    बख्तियारपुर में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी को फांसी पर लटका कर हत्या कर दी। मृतका की मां ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतका निशा कुमारी की शादी एक वर्ष पूर्व अंकित शर्मा से हुई थी। आरोपी पति घटना के बाद फरार है पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सनकी पति ने पत्नी को फांसी लगाकर उतारा मौत के घाट, कमरे में ताला लगाकर फरार

    संवाद सूत्र, सिमरीबख्तियारपुर (सहरसा)। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सिटानाबाद दक्षिणी के मोहमदनी टोला के वार्ड संख्या 11 में मंगलवार सुबह एक सनकी पति ने पत्नी को फांसी के फंदे से लटका कर मौत के घात उतार दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपित पति घर के कमरे में ताला लगाकर कर मौके से फरार हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उक्त आरोप मृतका की मां उषा देवी ने अपने ही दामाद पर लगाया है। हालांकि, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। जिससे फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है।

    मृतका बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सिटानाबाद दक्षिणी के मोहमदनी टोला के वार्ड संख्या 11 निवासी अंकित शर्मा की 20 वर्षीय पत्नी निशा कुमारी थी। घटना के संबंध में मृतका की मां उषा देवी ने बताया कि उसकी पुत्री गत आठ दिनों से मायके में ही रह रही थी और उसका दामाद अंकित शर्मा भी गत आठ दिनों से अपने पत्नी के साथ ही अपने ससुराल ने रह रहा था।

    इस दौरान आरोपित अंकित शर्मा ने अपनी पत्नी को अपने मां से एक लाख बीस हजार रुपये मांगने का दवाब बना रहा था। जिसके बाद निशा ने अपनी मां की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसने अपने पति को पैसा देने में असमर्थता जताई। इससे अंकित शर्मा आग बबूला हो गया और अपनी पत्नी को जान से मारने के लिए मौके की तलाश में जुट गया।

    रविवार को महिला की मां चिकित्सक के यहां गई हुई थी। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर अंकित शर्मा ने अपनी पत्नी को घर के कमरे में फांसी के फंदे से लटका कर मौत के नींद सुला दिया और घर के कमरे में ताला लगा कर मौके से फरार हो गया। जब मृतका की मां घर पहुंची तो देखा उसका दामाद घर पर नहीं है और घर के कमरे में ताला लगा हुआ है। उसने घर के कमरे का ताला खोलकर देखा तो अंदर में उसकी पुत्री फांसी के फंदे से लटक रही थी।

    मृतका की मां ने आसपास के लोगों को बुला कर इस बात की सूचना बख्तियारपुर पुलिस को दी। मौके पर थानाध्यक्ष अमरनाथ कुमार, दारोगा ज्योति कुमारी, अमित कुमार सहित अन्य पुलिस बल पहुंच कर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    थानाध्यक्ष अमरनाथ कुमार ने बताया कि इस मामले में दो व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में किसी प्रकार का आवेदन स्वजनों द्वारा नहीं दिया गया है। आवेदन प्राप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी।

    एक वर्ष पूर्व हुई थी शादी

    बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सिटानाबाद दक्षिणी के वार्ड संख्या 11 की रहने वाली मृतका निशा कुमारी की महज एक वर्ष पूर्व थाना क्षेत्र के ही सिटानाबाद उतरी के घरमोहा टोला के वार्ड संख्या 9 के निवासी ललन शर्मा के पुत्र अंकित शर्मा से प्रेम विवाह हुई थी, लेकिन निशा का यह प्रेम विवाह महज एक वर्ष में मौत में बदल गया।

    इधर, घटना के बाद स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। वही मामले की सूचना मिकते ही एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा कर अपने साथ ले गई। इधर, मृतका का मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किया है। आरोपित पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।