    सहरसा में बड़ी कार्रवाई, इंटरसिटी एक्सप्रेस से पंजाब से लाया गया करीब 17 लाख का सोना बरामद

    By Kundan Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:23 PM (IST)

    सहरसा में रेलवे पुलिस ने इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक यात्री के पास से लगभग 17 लाख रुपये का सोना बरामद किया। यह सोना पंजाब से लाया जा रहा था। पुलिस ने यात्री को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सोना कहां जा रहा था और इस तस्करी में कौन-कौन शामिल हैं।

    जागरण संवाददाता, सहरसा। सहरसा रेल थाना पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में सहरसा स्टेशन पर करीब ढाई किलो गोल्ड प्लेटेड आभूषण बरामद किया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये आभूषण दो बॉक्स में रखे गए थे, जिन पर पांच प्रतिशत और सात प्रतिशत सोने का लेप बताया गया है।

    सभी आभूषणों को जब्त कर सील कर दिया गया है। इस मामले में स्वर्ण व्यवसायी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

    रेल थाना अध्यक्ष रविभूषण के अनुसार, सोमवार को 13228 इंटरसिटी एक्सप्रेस राजेंद्र नगर से सहरसा स्टेशन पहुंची। ट्रेन के प्लेटफार्म पर आने के बाद, रेल थाना प्रभारी रविभूषण और आरपीएफ की टीम ने ट्रेन की जांच शुरू की। इसी दौरान एक यात्री दो पिट्टू बैग लेकर प्लेटफॉर्म पर उतरा।

    संदिग्ध लगने पर जब रेल थाना पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो वह व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुआ। इसके बाद जब दोनों बैग की तलाशी ली गई, तो उसमें से दो प्लास्टिक बैग में ज्वेलरी मिली, जिस पर गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स लिखा हुआ था।

    रेल थाना पुलिस ने राज्य कर उपायुक्त सहरसा को इसकी सूचना दी। उपायुक्त ददन कुमार अपनी टीम के साथ सहरसा स्टेशन पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पूछताछ के दौरान, उस व्यक्ति ने अपना नाम जसवंत सिंह बताया, जो पंजाब के अमृतसर का निवासी है। उसने दोनों ऑर्नामेंट्स के बॉक्स पर अलग-अलग ज्वेलरी पर पांच और सात प्रतिशत गोल्ड का लेप बताया।

    दोनों का वजन 2 किलो 700 ग्राम बताया गया, जिसकी कीमत 16 लाख 58 हजार 300 रुपये आंकी गई। अधिकारियों की निगरानी में ज्वेलरी को मापने पर इसका वजन 2 किलो 605 ग्राम निकला।

    इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने सोने का नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया। सभी ज्वेलरी को सील कर रेल थाना को सुरक्षित सुपुर्द किया गया। सेल टैक्स के अधिकारियों ने स्वर्ण व्यवसायी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए।

    रेल थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में स्वर्ण व्यवसायी ने बताया कि वह सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में आभूषण दुकानदारों को सामान बेचता है।