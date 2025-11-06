Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Saharsa Election 2025 Voting: आज सहरसा में डाले जा रहे वोट, बूथों पर मतदाताओं में दिख रहा भारी उत्साह

    By Kundan Kumar Edited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:18 AM (IST)

    Saharsa Chunav 2025 Voting: बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में 6 नवंबर, गुरुवार को सहरसा जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा है। सोनवर्षा और सहरसा में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक वोट डाले जाएंगे। महिषी और सिमरीबख्तियारपुर में सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।  

    prefferd source google
    Hero Image

    Saharsa Chunav 2025 Voting: सहरसा विधानसभा क्षेत्र में आज वोट डाले जा रहे हैं।

    संवाद सहयोगी, सहरसा। Saharsa Chunav 2025 Voting बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में 6 नवंबर, गुरुवार को सहरसा जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में मतदान कराने के लिए जिला मुख्यालय से सेक्टर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व मतदान पदाधिकारी ईवीएम व चुनाव सामग्री लेकर बुधवार को मतदान केंद्र के लिए विदा हुए। रमेश झा महिला कालेज स्थित वज्रगृह से सोनवर्षा व महिषी, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय से सिमरीबख्तियारपुर व जिला स्कूल से सहरसा विधानसभा क्षेत्र के मतदान कर्मी को ईवीएम वीवी पैट हस्तगत कराया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे पूर्व जिला स्कूल में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दीपेश कुमार व एसपी हिमांशु ने ब्रीफिंग के जरिए मतदान पदाधिकारियों को कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। डीएम ने कहा कि सेक्टर पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आंख- कान होते है। इसलिए आयोग के निदेशानुसार निष्पक्ष व भयमुक्त चुनाव संपन्न कराना उनकी जिम्मेवारी है। डीएम ने कहा कि हमलोग भी लगातार भ्रमणशील रहेंगे। कहा कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर तत्काल सूचित करें। एसपी सभी पुलिस पदाधिकारियों को पूरी तत्परता से शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान संपन्न कराने का निर्देश दिया।

    दिव्यांगों के लिए 704 व्हील चेयर के साथ तैनात किए गए स्वयंसेवक

    सहरसा जिले के 74 सोनवर्षा, 75 सहरसा, 76 सिमरीबख्तियारपुर एवं 77 महिषी विधानसभा क्षेत्र के कुल 1566 मतदान केंद्रों पर 12 लाख 96 हजार 74 मतदाताओं के मतदान हेतु व्यवस्था की गई है। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु 794 व्हील चेयर एवं सहायता के लिए स्वयंसेवक की व्यवस्था भी की गई है। सभी मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है।

    53 कंपनी सीएपीएफ को किया गया तैनात

    चारों विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए 53 कंपनी सीएपीएफ, दो कंपनी बीएसएपी, लगभग 15 सौ पुलिसकर्मी एवं पदाधिकारी तथा लगभग 24 सौ गृहरक्षकों की तैनाती की गई है। तटबंध के अंदर कुल 105 मतदान केंद्र हैं, जहां संलग्न मतदान कर्मियों के आवागमन हेतु जीपीएसयुक्त नाव एवं ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई है। घाटों पर भी पर्याप्त रोशनी का प्रबंध किया गया है।

    महिषी व सिमरीबख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में सात बजे से सुबह से पांच बजे संध्या तक ही मतदान होगा, जबकि सोनवर्षा व सहरसा विधानसभा क्षेत्र में संध्या छह बजे तक मतदान होगा। जिले के 228 भेद्य एवं 417 क्रिटिकल मतदान केंद्र पर विशेष निगाह रखी जा रही है। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जिले में 12 आदर्श, 11 युवा त 15 महिला तथा चार दिव्यांग मतदान केंद्र बनाया गया है।