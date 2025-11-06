Saharsa Election 2025 Voting: आज सहरसा में डाले जा रहे वोट, बूथों पर मतदाताओं में दिख रहा भारी उत्साह

संवाद सहयोगी, सहरसा। Saharsa Chunav 2025 Voting बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में 6 नवंबर, गुरुवार को सहरसा जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में मतदान कराने के लिए जिला मुख्यालय से सेक्टर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व मतदान पदाधिकारी ईवीएम व चुनाव सामग्री लेकर बुधवार को मतदान केंद्र के लिए विदा हुए। रमेश झा महिला कालेज स्थित वज्रगृह से सोनवर्षा व महिषी, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय से सिमरीबख्तियारपुर व जिला स्कूल से सहरसा विधानसभा क्षेत्र के मतदान कर्मी को ईवीएम वीवी पैट हस्तगत कराया गया।

इससे पूर्व जिला स्कूल में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दीपेश कुमार व एसपी हिमांशु ने ब्रीफिंग के जरिए मतदान पदाधिकारियों को कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। डीएम ने कहा कि सेक्टर पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आंख- कान होते है। इसलिए आयोग के निदेशानुसार निष्पक्ष व भयमुक्त चुनाव संपन्न कराना उनकी जिम्मेवारी है। डीएम ने कहा कि हमलोग भी लगातार भ्रमणशील रहेंगे। कहा कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर तत्काल सूचित करें। एसपी सभी पुलिस पदाधिकारियों को पूरी तत्परता से शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान संपन्न कराने का निर्देश दिया।

दिव्यांगों के लिए 704 व्हील चेयर के साथ तैनात किए गए स्वयंसेवक सहरसा जिले के 74 सोनवर्षा, 75 सहरसा, 76 सिमरीबख्तियारपुर एवं 77 महिषी विधानसभा क्षेत्र के कुल 1566 मतदान केंद्रों पर 12 लाख 96 हजार 74 मतदाताओं के मतदान हेतु व्यवस्था की गई है। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु 794 व्हील चेयर एवं सहायता के लिए स्वयंसेवक की व्यवस्था भी की गई है। सभी मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है।

53 कंपनी सीएपीएफ को किया गया तैनात चारों विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए 53 कंपनी सीएपीएफ, दो कंपनी बीएसएपी, लगभग 15 सौ पुलिसकर्मी एवं पदाधिकारी तथा लगभग 24 सौ गृहरक्षकों की तैनाती की गई है। तटबंध के अंदर कुल 105 मतदान केंद्र हैं, जहां संलग्न मतदान कर्मियों के आवागमन हेतु जीपीएसयुक्त नाव एवं ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई है। घाटों पर भी पर्याप्त रोशनी का प्रबंध किया गया है।