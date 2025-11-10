राजद नेता के बेटे की मौत मामले में 5 नामजद के खिलाफ FIR, पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप

संवाद सूत्र, सिमरीबख्तियारपुर (सहरसा)। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के ढाब गांव के वार्ड संख्या 12 के रहने वाले राजद के नगर अध्यक्ष के 17 वर्षीय पुत्र प्रीतम की संदिग्ध मौत मामले में पांच नामजद व पांच अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मृतक की मां नूतन देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना में दिए आवेदन में मृतक प्रीतम की मां ने कहा है कि वह रविवार सुबह जब सो कर जगी तो देखा की उसके पुत्र के रूम का गेट खुला हुआ था और प्रीतम रूम में नहीं था। जिसके बाद वह अपने घर के गली से पीछे की तरफ जा रही थी तो देखा की गांव के ही पांच लोग और पांच अज्ञात लोग सभी अपना मुंह ढके हुए थे और प्रीतम को पकड़ कर घर के पीछे की तरफ ले जा रहे हैं।

प्रीतम के नाक से खून निकल रहा जैसे ही प्रीतम की मां पर उनलोगों की नजर पड़ी तो सभी आरोपित प्रीतम को छोड़कर वहां से फरार हो गए। जब स्वजनों के द्वारा शोरगुल किया गया तो स्वजन सहित अन्य लोग वहां पहुंचे तो देखा कि प्रीतम के नाक से खून निकल रहा है। जिसके बाद आनन फानन में प्रीतम को अनुमंडलीय अस्पताल सिमरीबख्तियारपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।

जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। प्रीतम की मां ने आरोप लगाते हुए कहा कि गत दिनों सभी आरोपितों से गांव में ही किसी बात को लेकर मारपीट की घटना हुई थी। जिसके बाद आरोपितों द्वारा धमकी भी दी गई थी कि जब तक खून नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं रहेंगे।