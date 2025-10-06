यात्रीगण कृपया ध्यान दें! अब रोज चलेगी सहरसा-पूर्णिया स्पेशल ट्रेन, कई ट्रेनें अब नियमित

Language
    रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा के लिए सहरसा से चलने वाली कई विशेष ट्रेनों को नियमित कर दिया है। सहरसा-पूर्णिया कोर्ट और बिहारीगंज-पूर्णिया कोर्ट ट्रेनें अब प्रतिदिन चलेंगी। सहरसा-अमहा पिपरा पैसेंजर ट्रेन का विस्तार त्रिवेणीगंज तक किया गया है जिससे यात्रियों को और भी सुविधा मिलेगी। यह बदलाव 3 अक्टूबर से लागू हो गया है।

    सहरसा-पूर्णिया कोर्ट विशेष गाड़ी का नियमित परिचालन शुरू। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, सहरसा। यात्रियों की सुविधा हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल द्वारा संचालित की जा रही कई विशेष ट्रेनों का नियमित रूप से परिचालन शुरू कर दिया है।

    3 अक्टूबर 25 से इसका परिचालन क्षेत्र में शुरू कर दिया गया है। सहरसा से पूर्णिया कोर्ट के बीच चल रही विशेष गाड़ी अब 75225 एवं 75226 के रूप में प्रतिदिन चलेगी।

    इस गाड़ी के नियमित परिचालन से अब सहरसा एवं पूर्णिया कोर्ट के यात्रियों को प्रतिदिन यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी। सहरसा से गाड़ी संख्या 75226 पैसेंजर ट्रेन रात के 11.30 बजे खुलेगी जो विभिन्न निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए पूर्णिया कोर्ट मध्य रात्रि 02.30 बजे पहुंचेगी।

    पूर्णिया कोर्ट से गाड़ी संख्या 75225 अहले सुबह 03.00 बजे खुलेगी जो विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए सहरसा सुबह 06.15 बजे पहुंचेगी। इसी तरह बिहारीगंज-पूर्णिया कोर्ट विशेष गाड़ी का परिचालन अब नियमित रूप से प्रतिदिन की जा रही है।

    यह सुविधा 3 अक्टूबर से ही लागू कर दी गयी है। वहीं सहरसा-अमहा पिपरा पैसेंजर ट्रेन का विस्तार अब त्रिवेणीगंज तक कर दिया गया है। 4 अक्टूबर को ही इसका शुभारंभ किया गया। सहरसा से त्रिवेणीगंज के बीच अब यह पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया गया है।

    सहरसा से यह ट्रेन दिन के 02.05 बजे खुलते हुए सुपौल होते हुए अमहा पिपरा और त्रिवेणीगंज शाम 05.30 बजे पहुंचेगी। वहीं ट्रेन संख्या 75249 त्रिवेणीगंज-सहरसा पैसेंजर ट्रेन त्रिवेणीगंज से सुबह 05.30 बजे खुलेगी जो विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए सहरसा सुबह 08.50 बजे पहुंचेगी।

    इस ट्रेन में कुल 9 कोच रहेंगे, जिसमें सात साधारण द्वितीय श्रेणी के कोच और दो गार्ड सह लगेज ब्रेक शामिल होंगे। यह विस्तार यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जिससे इस क्षेत्र के यात्रियों को रेल यातायात की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।