सहरसा में कोहरे से बचाव के लिए रेलवे अलर्ट, इंजनों में लगा फॉग सेफ डिवाइस

संवाद सूत्र, सहरसा। यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकता में शामिल है। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल में कोहरे के इस मौसम में भी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। जाड़े के इस मौसम में कोहरे की चुनौती से निपटने के लिए पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल ने यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों की विश्वसनीय आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु व्यापक एवं बहुस्तरीय तैयारी की है। रेलवे के इस प्रयास के तहत परिचालन, संरक्षा और मानव संसाधन को एकीकृत रूप से सुदृढ किया जा रहा है। रेल द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि मौसम कितना भी प्रतिकूल हो, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे।

इस क्रम में सुरक्षा के मद्देनजर गाड़ियों को नियंत्रित करके चलाया जा सकता है। इसीलिए रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रीगण गाड़ियों के विलंबित परिचालन के मद्देनजर विशेष तैयारी करके आएं और रेलवे को सहयोग करें। फॉग सेफ डिवाइस का हो रहा उपयोग रेलवे ने सभी ट्रेनों के इंजनों में फॉग सेफ डिवाइस लगाए जा रहे हैं। यह उन्नत तकनीक लोको पायलट को कम दृश्यता में भी सिंग्नल, ट्रैक मार्किंग और महत्वपूर्ण लोकेशन की सटीक पहचान करने में सहायता प्रदान करती है।

ऑटोमेटिक सिंग्नलिंग को अपग्रेड किया गया है। जिससे अत्यधिक घने कोहरे के समय भी ट्रेनेां का संचालन और अधिक सुरक्षित हो गया है। इतना ही नहीं रेल ट्रैक प्वाइंटस पर चूना से विजिबिलिटी मार्किंग की गयी है। लेवल क्रासिंग गेटों पर लूमिनस पट्टिया लगायी गयी है ताकि रात व कोहरे में स्पष्ट पहचान बनी रहे। ट्रेनों के अंतिम डिब्बों में एलईडी आधारित फ्लेशर टेल लैंप लगाए गए है। जो पीछे आनेवाली ट्रेनों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं।