झूला, सेल्फी पॉइंट, VIP कुर्सियां: सहरसा रेलवे स्टेशन परिसर में खुलेगा रेल कोच रेस्टोरेंट

संवाद सहयोगी, सहरसा। पूर्व मध्य रेल सहरसा स्टेशन दिनोंदिन हाईटेक बनता जा रहा है। अभी हाल ही में प्लेटफार्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए बैटरी कार की सेवा उपलब्ध कराई गयी है। उसी तरह शीघ्र ही सहरसा स्टेशन पर यात्रियों को रेल कोच रेस्टोरेंट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

पुराने रेल कोच को नया रूप देकर उसमें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित उसे रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। जिसमें बैठने के लिए वीआईपी कुर्सियां सहित मेज उपलब्ध रहेगी। सहरसा स्टेशन के नवनिर्मित भवन के सामने सर्कुलेटिंग एरिया में ही मुख्य सड़क किनारे ही रेल पटरी बिछा दी गई है।

रेल कोच रेस्टोरेंट के लिए रेल कोच भी लगा दिया गया है। रेल कोच को लगाने में चार-चार क्रेन की सहायता लेनी पड़ी। तब जाकर रेल पटरी से रेल कोच को चार बड़ी-बड़ी क्रेन के सहारे उसे सर्कुलेटिंग एरिया में खड़ा किया गया।

रेल कोच रेस्टोरेंट के इंटीरियर डिजाइन के लिए बेंगलुरू की कंपनी ग्रुहम टायमोड़ को यह काम मिला है। कंपनी के मैनिंजिग डायरेक्टर साची ने बताया कि रेल कोच रेस्टोरेंट का डिजाइन आर्कषक लुक होगा। इसमें रेल कोच के बाहर स्टाल, झूला व सेल्फी प्वाइंट भी बनेगा। इसी वर्ष रेल कोच रेस्टोरेंट आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। इस रेस्टोरेंट की खासियत यह रहेगी कि यात्रियों सहित आम लोगों को ट्रेन में ही बैठकर खाने का आनंद मिलेगा। कोसी क्षेत्र का यह पहला रेस्टोरेंट होगा जो रेल कोच में खुलेगा।

प्रकाश लांड्री सर्विस को मिला है काम स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट का टेंडर प्रकाश लांड्री सर्विस सहरसा को मिला है। टेंडर की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। रेल कोच को सर्कुलेटिंग में लगाकर अब इंटीरियर का काम शुरू होगा।सहरसा की ही कंपनी प्रकाश लांड्री सर्विस को यह काम मिला है। करीब छह लाख रुपये सालाना की दर से रेल कोच रेस्टोरेंट का राजस्व रेलवे को मिलेगा। प्रकाश लांड्री सर्विस के प्रोपराइटर प्रकाश मिश्रा ने बताया कि करीब चार हजार स्क्वायर फीट में रेस्टोरेंट खुलेगा।