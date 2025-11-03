'RJD-कांग्रेस ने रोका बिहार का विकास', PM मोदी बोले- ठेकेदार और इंजीनियर को उठा लिया जाता था

डिजिटल डेस्क, पटना। विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए PM नरेंद्र मोदी ने बिहार के सहरसा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और राजद लोगों को सुविधाएं नहीं पहंचने देना चाहतीं। इसके अलावा उन्होंने लालू यादव के कार्यकाल को 'जंगलराज' बताते हुए जमकर निशाना साधा।

'बिहार के विकास को रोका' पीएम ने कहा कि कोसी रेल महासेतु पुल का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में किया था, लेकिन फिर, 2004 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार RJD के समर्थन से दिल्ली में सत्ता में आई।

इसके बाद 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहां सरकार बनी। बिहार के लोगों ने RJD को हर गली से साफ कर दिया। इसी वजह से RJD का गुस्सा और उनका घमंड आसमान छूने लगा। उन्होंने कहा कि राजद वाले बिहार के लोगों से इतने नाराज थे कि बिहार को बर्बाद करने पर तुले हुए थे। दिल्ली सरकार उनके समर्थन से चल रही थी, तो दिल्ली सरकार में मनमोहन सिंह और सोनिया के बगल में बैठकर, उन्होंने बिहार से बदला लेना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिहार के लोगों की भलाई के लिए बने सभी प्रोजेक्ट्स को रोक दिया। उन्होंने बिहार की फंडिंग रोक दी।

ठेकेदार और इंजीनियर को उठा लिया जाता था: PM मोदी पीएम मोदी ने कहा कि जंगलराज की पाठशाला में राजद और कांग्रेस ने लोगों की उपेक्षा, क्रूरता सीखी। सहरसा के इमानदार डीएसपी की हत्या कर दी गई। इन्हें ईमानदारी नहीं चाहिए। यहां सड़कें नहीं थी। ठेकेदार और इंजीनियर को उठा लिया जाता था। इस कारण यहां का विकास रुक गया था। विकास ठप पड़ गया था। अपराध और अपराधियों पर नीतीश कुमार की सरकार ने नकेल कसी।

PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि RJD और कांग्रेस की डिक्शनरी में कौन से शब्द, कौन से इमोशन हैं? RJD और कांग्रेस की डिक्शनरी 'कट्टा', क्रूरता, कड़वाहट, बुरे बर्ताव, खराब शासन और भ्रष्टाचार जैसे शब्दों से भरी हुई है। ये सब उन्होंने जंगल राज के स्कूल में सीखा है।

पुरानी घटनाओं की दिलाई याद तेजस्वी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आपके माता-पिता ने वह समय देखा है, जब हमारे रक्षक भी सुरक्षित नहीं थे। पुलिस वालों की जान भी खतरे में थी। मैं आपको यहीं सहरसा की एक घटना याद दिलाता हूं।

उन्होंने कहा कि सहरसा के हमारे बहादुर DSP, सत्यपाल सिंह, जंगल राज के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। यह बात पटना में RJD के बॉस, जंगल राज के समर्थकों को पसंद नहीं आई। जंगल राज में सबकी जान खतरे में थी। हर ऑफिसर, हर कॉन्ट्रैक्टर, हर बिजनेसमैन डर के साए में जीता था। नतीजतन, यहां विकास रुक गया था। नीतीश कुमार की सरकार ने जंगल राज खत्म कर दिया है और बिहार को सुशासन वाला राज्य बना दिया है।

'राजद और कांग्रेस को सिर्फ घुसपैठियों से लगाव' पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे कांग्रेस हो या RJD, ये सिर्फ घुसपैठियों से जुड़े हुए हैं। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए पॉलिटिकल टूर करते हैं। मुझे बताइए, बिहार का भविष्य आप तय करेंगे या घुसपैठिये तय करेंगे?

ये घुसपैठिये आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे हैं, आपके रिसोर्स पर अपना दावा कर रहे हैं। बिहार को घुसपैठियों से बचाने की जरूरत है। हम इन घुसपैठियों को हटाने का काम कर रहे हैं। नालंदा को 20 के बदले 2000 करोड़ दिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग बिहार के लोगों से कह रहे हैं कि जब दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी, तो बिहार में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। जब कांग्रेस और RJD की सरकारें 10 साल तक केंद्र में थीं, तब भी उन्होंने कहा था कि वे नालंदा में एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे।

उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ 20 करोड़ रुपये दिए और फिर भूल गए। 20 करोड़ रुपये में तो गांव में एक स्कूल भी नहीं बन सकता। जब आपने मुझे 2014 में आपकी सेवा करने का मौका दिया, जब हमारी सरकार सत्ता में आई, तो हमने नालंदा की शान वापस लाने के लिए एक अभियान शुरू किया।

हमने पूरे दिल और मेहनत से 10 साल में यूनिवर्सिटी के लिए 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट दिया। आज, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए एक शानदार कैंपस बनाया है। आज, मैं गर्व से कहता हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी में 21 से ज्यादा देशों के छात्र पढ़ रहे हैं।

पूरी दुनिया में घूमे, लेकिन राम मंदिर नहीं गए PM नरेंद्र मोदी कहते हैं, "ये RJD और कांग्रेस के लोग पूरी दुनिया घूमते हैं। हम सोशल मीडिया पर इसके बारे में पढ़ते हैं और शर्म महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें राम मंदिर जाने का समय नहीं मिलता। वहां निषाद राज का मंदिर बना हुआ है। अयोध्या में भगवान वाल्मीकि का भी मंदिर है।

अयोध्या में शबरी माता का भी मंदिर है। अगर आपको राम से दिक्कत है, तो कम से कम निषाद राज के चरणों में ही सिर झुका लो। इसमें शर्म किस बात की है? वे नहीं जाएंगे। वे पूरी दुनिया घूमेंगे।