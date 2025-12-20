दो आधार कार्ड से डबल पेंशन का जुगाड़, मैमुन खातून की साजिश बेनकाब; जांच में खुला राज

संवाद सूत्र , नवहट्टा ( सहरसा)। खरका- तेलवा पंचायत वार्ड संख्या की मैमुन खातून एवं लतीफ मियां ने वृद्धावस्था पेंशन से वंचित करने की कहानी खुद गढ़ी थी। जीवित लाभार्थी को सत्यापन में मृत बताने के कारण पेंशन राशि से वंचित होने की खबर को बीडीओ प्रिया भारती ने गंभीरता से लिया।

उन्होंने पूरे मामले की जांच में खुलासा हुआ कि उसके खाते में नौ दिसम्बर को पेंशन की राशि गई हुई है। वे दोनों पति-पत्नी अपने बैंक खाते में गई राशि की पड़ताल किए बिना भटक रहा था। खरका-तेलवा के विकास मित्र अनिशा कुमारी ने बताया कि मैमुन के पास दो दो आधार कार्ड है।

दोनों आधार कार्ड में अलग-अलग जन्मतिथी एक आधार कार्ड में उसकी जन्म तिथि एक जनवरी 1946 और दूसरे में जन्म तिथि एक जनवरी 1964 उल्लेखित है। गांव के किसी बिचौलिया के बहकावे में आकर अलग-अलग दोनों आधार कार्ड पर लाभान्वित होने का जुगाड़ खोज रही थी। जबकि सरकारी प्रावधान के अनुसार उसको एक आधार कार्ड के प्रमाणित जन्म तिथि के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन से जोड़ दिया गया है।