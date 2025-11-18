'बंगाल चुनाव के बाद...', पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को किया अलर्ट; बता दिया BJP का प्लान!

जागरण संवाददाता, सहरसा। न्यायालय में एक मामले में पेशी के दौरान मंगलवार को सहरसा पहुंचे पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार पर कहा कि हम हारे नहीं हराए गए हैं। पूरी दुनिया बिहार के चुनाव को देख रही थी, लेकिन बीजेपी ने गहरी साजिश रच यह चुनाव जीत लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पप्पू यादव ने कहा कि एक तीर में दो शिकार वाला खेल बीजेपी ने खेला। वहीं, उन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उस वक्त ही हम लोगों ने कहा था कि बगैर एसआईआर निर्णय के चुनाव प्रक्रिया नहीं हो।

पप्पू यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अंतिम बहस थी, इससे पहले बीजेपी को जिताने की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। 49 हजार से लेकर 19 हजार तक सभी विधानसभा में इंडी गठबंधन के वोटर का नाम काटने का काम किया गया। इंडी गठबंधन के 80 प्रतिशत सीट पर बैलेट पेपर से जो वोट मिला उसमें इंडी गठबंधन आगे रहा। ऐसे में ईवीएम में पीछे कैसे रह गए।

पप्पू यादव ने कहा कि जीविका को चुनाव प्रबंधन में लगाया गया और छह नवंबर को जीविका के खाते में पैसा दिया जाता है। जिस दिन एसआईआर पूरा हुआ और कहा गया कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर बचे हैं फिर चुनाव के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 7 करोड़ 45 लाख वोटर के बारे में बताया गया। इस तरह से वोट की चोरी की गई। पूरा सिस्टम हैक किया गया।