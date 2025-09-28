Language
    सहरसा में एक भाई ने नाबालिग लड़की के साथ किया दुष्कर्म, दूसरा भाई बनाता रहा वीडियो

    By Mithilesh Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 04:36 AM (IST)

    सिमरी बख्तियारपुर में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने गांव के दो लोगों पर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक किशोर को हिरासत में लिया और उसके भाई बेचन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि पीड़िता को ब्लैकमेल किया जा रहा था। आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया है।

    पुलिस ने एक भाई को किया गिरफ्तार। (जागरण)

    संवाद सूत्र, सिमरीबख्तियारपुर (सहरसा)। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़िता की मां ने बख्तियारपुर थाना में लिखित आवेदन देकर गांव के ही दो लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाया है।

    पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दारोगा ज्योति कुमारी ने पीड़िता के गांव के ही एक विधि विरुद्ध बालक को निरूद्ध करते हुए उसके भाई बेचन यादव को गिरफ्तार कर लिया।

    गिरफ्तारी के संबंध में बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष अमरनाथ कुमार ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के मां के लिखित आवेदन पर थाना में मामला दर्ज किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों आरोपित को गिरफ्तार किया गया।

    दर्ज एफआईआर में पीड़िता की मां ने कहा है कि उसकी पुत्री बहियार में घास काटने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान गांव के ही आरोपित एक किशोर उसके नाबालिग पुत्री के मुंह पर कपड़ा रख दिया और डरा धमका कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और आरोपित किशोर ने अपने भाई बेचन यादव से इस कुकृत्य का वीडियो भी बनवा लिया।

    जिसके बाद से आरोपित ने उसे अपने पास बुलाने को लेकर धमकी देने लगा और कहा की अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो इस वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर देंगे। पीड़िता की मां ने आवेदन में कहा है कि उसकी पुत्री को बार-बार आरोपितों द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था।

    जिनके बाद उन्होंने अपनी पुत्री से पूछताछ की तो उसकी पुत्री ने अपनी मां को सारी बात बताई। इसके बाद उन्होंने बख्तियारपुर थाना में लिखित आवेदन देकर गांव के ही एक किशोर और उसके भाई पर एफआईआर दर्ज करवाया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित दोनों भाई को गिरफ्तार कर लिया।

    इस संबंध में थाना अध्यक्ष अमरनाथ कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपित को शनिवार को सहरसा न्यायालय भेजते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरूद्ध किया गया है।