Mahishi Election 2025 Voting: महिषी में आज डाले जा रहे वोट, बूथों पर कड़ी सुरक्षा में मतदान

संवाद सूत्र, महिषी (सहरसा)। Mahishi Chunav 2025 Voting बिहार विधानसभा चुनाव आज चुनाव के दौरान मतदान केन्द्रों पर बिहार पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे। चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही की जाएगी। आज महिषी प्रखंड के मतदाता दो विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिए मतदान करेंगे। ज्ञात हो कि महिषी प्रखंड के आठ पंचायतों की जनता सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में जबकि ग्यारह पंचायत के मतदाता महिषी विधानसभा के भाग्य का फैसला करने हेतु मतदान करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिषी प्रखंड के राजनपुर, सिरवार विरवार, नहरवार, महिषी उत्तरी, महिषी दक्षिणी, ऐना, घोंघेपुर एवं झारा पंचायत के 57109 मतदाता सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने हेतु इन पंचायतों में बनाए गए 71 बूथों पर मतदान करेंगे। जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 30042 है तो महिलाओं मतदाताओं की संख्या 27067 है।

इस विधानसभा के नौ मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को नाव की सवारी कर पहुंचे मतदानकर्मी ।जिसके लिए चिन्हित कोसी नदी पर राजनपुर एवं विशनपुर घाट पर चार सरकारी नाव व विश्राम करने के टेंट व रौशनी की व्यवस्था की गई है। नदी के घाट से मतदान केन्द्र तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर पर सवार होकर मतदान केन्द्र तक पहुंचाया गया। इस विधानसभा में शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से 12 सेक्टर में विभाजित किया गया है।

प्रखंड के शेष बचे ग्यारह पंचायत तेलहर ,पस्तवार ,महिसरहो ,बीरगांव ,कुन्दह ,बघवा, मनोवर ,तेलवा पूर्वी ,तेलवा पश्चिमी , आरापट्टी एवं भेलाही के 77299 मतदाता महिषी विधानसभा के प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करने हेतु करेंगे मतदान। इस विधानसभा में पड़ने वाले विभिन्न पंचायतों में 99 मतदान केन्द्रों पर 40668 पुरूष मतदाता जबकि 36633 महिला मतदाता हैं । इस विधानसभा क्षेत्र के पांच मतदान केन्द्र हैं। इस विधानसभा में शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न करवाने हेतु 15 सेक्टर बनाए गए हैं।