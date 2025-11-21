Railway News: कोहरे के कारण 1 दिसंबर से नहीं चलेगी जनसेवा एक्सप्रेस, सहरसा को लोगों को होगी परेशानी
सहरसा खंड में कोहरे के कारण जनसेवा एक्सप्रेस का परिचालन 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2025 तक बंद रहेगा। रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 3 दिसंबर 2025 से 2 मार्च 2026 तक रद रहेगी। कोसी और सीमांचल क्षेत्र के मजदूर वर्ग को इससे परेशानी होगी।
संवाद सूत्र, सहरसा। जाड़ा का मौसम आते ही कोहरा का आतंक सताने लगता है। कोहरे के कारण ही भारतीय रेल ने सहरसा खंड में चलने वाली जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन करीब तीन महीना बंद करने का निर्णय लिया है।
रेलवे ने इस संबंध में अपनी अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके मुताबिक कोहरे के कारण संरक्षित रेल परिचालन को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से 01 दिसंबर 25 से 28 फरवरी 2025 तक कई ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया गया है।
जिसके अनुसार गाड़ी संख्या 14617 पूर्णिया कोर्ट- अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन 03 दिसंबर 2025 से 02 मार्च 2026 तक परिचालन को पूर्णत: रद कर दिया है।
वहीं, गाड़ी संख्या 14618 अमृतसर- पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक इसका परिचालन को पूर्णत: रद कर दिया गया है।
इसके अलावा पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया है। वहीं, कई ट्रेनों के परिचालन को आंशिक रूप से रद किया गया है।
पूर्णिया कोर्ट- अमृतसर वाया सहरसा होकर चलने वाली जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन को दिसंबर माह से ही इसके परिचालन पर पूर्णत: रोक लगा दिए जाने से कोसी व सीमांचल क्षेत्र के मजदूर वर्ग को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी।
इस क्षेत्र के मजदूरों के लिए सबसे सस्ती व तेज रफ्तार वाली ट्रेन मानी जाती है।
