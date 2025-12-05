Language
    कोहरे ने लगाई ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक, 2 महीने के लिए जनसेवा एक्सप्रेस कैंसिल

    By Rajan Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:54 PM (IST)

    सहरसा में कोहरे के कारण ट्रेनों की गति धीमी हो गई है, जिससे लंबी दूरी की ट्रेनें देरी से चल रही हैं। रेलवे ने सुरक्षा के मद्देनजर कई ट्रेनों को रद कर ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, सहरसा। पूर्व मध्य रेल सहरसा रेल खंड से चलने वाली ट्रेन पर कोहरे ने ब्रेक लगा दिया है। कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार घट गई है। 110 की स्पीड से चलने वाली ट्रेन की रफ्तार घटाकर 60 किमी. प्रति घंटा कर दी गई है, जबकि रेलवे ने लोको पायलटों को अलर्ट किया है। कोहरे के कारण ही सहरसा से लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ रहा है।

    सहरसा आने वाली कोसी, वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन भी विलंब से पहुंच रही हैं। इधर, रेलवे ने भी पूर्व मध्य रेल से चलने वाली जनसेवा सहित करीब एक दर्जन से अधिक ट्रेनों के परिचालन को एक दिसंबर 25 से 28 फरवरी 26 तक रद कर दिया है। लंबी दूरी के बीच चलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन इन दिनों विलंब से हो रहा है।

    सहरसा आने वाली ट्रेन अधिकतर विलंब से ही पहुंचती हैं। नई दिल्ली से सहरसा के बीच चल रही वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन भी हर दिन विलंब से ही पहुंच रही है। घने कोहरे के कारण ही ट्रेनों का परिचालन विलंब से हो रहा है। कोहरे के कारण ही सुरक्षा और संरक्षा को लेकर ट्रेनों में रेलवे ने फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाया है।

    जनसेवा का परिचालन रद

    लंबी दूरी की चल रही ट्रेन जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन करीब दो महीने के लिए रद कर दिया गया है। घने कोहरे के कारण ही रेलवे ने गाड़ी संख्या 14617 जनसेवा एक्सप्रेस पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर वाया सहरसा होकर चलने वाली ट्रेन जनसेवा का परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया है।

    वहीं, अमृतसर से वाया सहरसा होकर पूर्णिया कोर्ट जोन वाली ट्रेन का परिचालन रद कर दिया गया है। सहरसा से जनसेवा 3 दिसंबर से और अमृतसर से 28 फरवरी 26 तक परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

    कोहरे के कारण ही पूर्व मध्य रेल में चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन दो महीने के लिए रद कर दिया गया है। सहरसा से चल रही जन सेवा एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन भी बंद है। - सरस्वती चंद्र, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्व मध्य रेल