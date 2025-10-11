Language
    सहरसा में खूनी विवाद: पुरानी रंजिश में किसान की गोली मारकर हत्या, पुलिस छानबीन में जुटी

    By Kundan Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 04:56 AM (IST)

    सहरसा के सौरबाजार में जमीन विवाद में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के भतीजे पर साथियों के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप है। बासडीह की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

    जमीन विवाद में भतीजे ने किसान को गोलियों से भूना। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, सौरबाजार(सहरसा)। थाना क्षेत्र के सहुरिया पश्चिम पंचायत के सहुरिया गांव के बहियार जाने वाली सड़क पर बाइक सवार बदमाशों ने शुक्रवार की सुबह टहलने जा रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी।

    घटना का कारण पुराना जमीन विवाद बताया जा रहा है। बासडीह की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में भतीजे द्वारा साथियों की मदद से तीन गोली मारने की बात सामने आ रही है।

    बताया जाता है कि यह गोलियां किसान के सिर में, पेट और पीठ में लगी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवा कर स्वजनों को सौंप दिया है। एसपी ने स्वयं घटनास्थल पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया।

    जानकारी के अनुसार, सहुरिया पश्चिम गांव निवासी 55 वर्षीय कैलाश चौधरी सुबह टहलने के लिए बहियार की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

    मृतक कैलाश चौधरी एवं उनके गोतिया शत्रुघ्न चौधरी के बीच बासडीह में भूमि विवाद वर्षों से चला आ रहा है। भूमि विवाद निपटाने के लिए कई बार पंचायत भी हुई है।

    इस मामले में पुलिस भी कई बार हस्तक्षेप कर चुकी थी। गुरुवार को विवादित जमीन पर अमीन द्वारा दोनों पक्षों की उपस्थिति में नापी की गई थी। नापी के दौरान दोनों पक्षों के बीच काफी तनाव हुआ था।

    स्थानीय लोगों ने तत्काल दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कर दिया था। मृतक के स्वजनों ने बताया कि मृतक के भतीजा मनीष चौधरी व सतीश चौधरी व उसके परिवार वालों ने घेर कर गोलियों से भून दिया।

    गोलियों की तड़तहाड़ सुन कर आसपास के लोग दौड़े तब तक सभी भाग निकले। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सहरसा भेज दिया गया।

    एसएफएल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य इकट्ठा कर लिया है। एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि फिलहाल आवेदन अप्राप्त है। मृतक के जमीन का विवाद गोतिया से था। पुलिस फिलहाल सूचना के आधार पर छापेमारी कर रही है। जल्द ही कांड का उद्भेन कर लिया जाएगा।