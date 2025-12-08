अब सीधे किसान के खाते में जाएगी कृषि यंत्र के अनुदान की राशि, सरकार ने लागू की नई व्यवस्था

संवाद सहयोगी, सहरसा। कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर दी जानेवाली अनुदान की राशि की अब डीबीटी सिस्टम से सीधे किसान के खाते में भेजी जाएगी। अब तक यह राशि यंत्र निर्माता कंपनी के खाते में भेजी जाती थी, जिसके कारण यंत्र की खरीद नहीं होने पर भी अनुदान की राशि का वारा-न्यारा हो जाता था। नई व्यवस्था से सरकारी राजस्व का दुरुपयोग रुकेगा और किसान लाभांवित होंगे।

अब एससी-एसटी के समान मिलेगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग को अनुदान कृषि विभाग ने जहां अनुदान के प्रावधान में बदलाव किया है। वहीं, अब अनुसूचित जाति- जनजाति के समान अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी कृषि यंत्रों की खरीद पर पचास प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है। इससे पहले इस वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान का लाभ प्राप्त होता था।