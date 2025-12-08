अब सीधे किसान के खाते में जाएगी कृषि यंत्र के अनुदान की राशि, सरकार ने लागू की नई व्यवस्था
किसानों के लिए अच्छी खबर है! सरकार ने कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि सीधे किसानों के खाते में भेजने की नई व्यवस्था शुरू की है। इस बदलाव से किसानों को ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, सहरसा। कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर दी जानेवाली अनुदान की राशि की अब डीबीटी सिस्टम से सीधे किसान के खाते में भेजी जाएगी। अब तक यह राशि यंत्र निर्माता कंपनी के खाते में भेजी जाती थी, जिसके कारण यंत्र की खरीद नहीं होने पर भी अनुदान की राशि का वारा-न्यारा हो जाता था। नई व्यवस्था से सरकारी राजस्व का दुरुपयोग रुकेगा और किसान लाभांवित होंगे।
अब एससी-एसटी के समान मिलेगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग को अनुदान
कृषि विभाग ने जहां अनुदान के प्रावधान में बदलाव किया है। वहीं, अब अनुसूचित जाति- जनजाति के समान अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी कृषि यंत्रों की खरीद पर पचास प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है। इससे पहले इस वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान का लाभ प्राप्त होता था।
अब रोटावेटर, गेहूं थ्रेसर, मोटर चालित कुट्टी- कट्टा मशीन, पावर विडर, तेल मिल, राइस मिल, रिपर और मैनुअल एग्रीकल्चर किट आदि की खरीद पर नए प्रावधान के अनुसार अनुदान का लाभ प्राप्त होगा।
किसानों के खाते में राशि भेजे जाने के प्रावधान के कारण यंत्रों का खरीद अनिवार्य हो गया है। इससे बड़े पैमाने पर कृषि यंत्रों की बिक्री होगी। इससे कृषि क्षेत्र का अपेक्षित विकास होगा।
नई व्यवस्था से कृषि यंत्र खरीदने वाले किसानों के खाते में सीधे अनुदान की राशि जाएगी। इससे किसानों को लाभ मिलेगा और कृषि क्षेत्र का विकास होगा। - संजय कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा
