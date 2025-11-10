Language
    CBSE Pre-Board Exam: 11 दिसंंबर से शुरू होगी सीबीएसई की प्री-बोर्ड परीक्षा, 2 पालियों में होगा एग्जाम

    By Rajesh Kumar Roy Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:52 PM (IST)

    सीबीएसई बोर्ड परीक्षा से पहले स्कूलों द्वारा दिसंबर में प्री-बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए प्री-बोर्ड परीक्षाएं 11 दिसंबर से शुरू होंगी। सरकारी स्कूलों में परीक्षाएं दो पालियों में होंगी, और छात्रों को प्रश्न पत्र 15 मिनट पहले दिया जाएगा। 10वीं का पहला पेपर विज्ञान और 12वीं का गणित/भूगोल होगा।

    संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा से पहले दिसंबर में स्कूलों की ओर से प्री-बोर्ड परीक्षाएं कराएगी। 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों की प्री-बोर्ड परीक्षा 11 दिसंबर से शुरू होगी। 10वीं के विद्यार्थियों की प्री-बोर्ड परीक्षा 20 दिसंबर तक होगी। वहीं, 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा 27 दिसंबर तक होगी। परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले विद्यार्थियों को प्रश्नपत्र मिलेगा।

    सरकारी स्कूलों के साथ-साथ निजी स्कूल भी अपने स्तर पर प्री-बोर्ड आयोजित करेंगे, हालांकि उनकी तिथियां अलग-अलग होंगी। केन्द्रीय विद्यालय सहरसा के शिक्षक एस एन झा ने बताया कि प्री-बोर्ड परीक्षाएं छात्रों के लिए किसी अंतिम रिहर्सल से कम नहीं होती, क्योंकि इन्हीं से यह तय होता है कि छात्र बोर्ड परीक्षा के दबाव को कितनी अच्छी तरह झेल सकते हैं।

    दो पालियों में होंगी परीक्षाएं

    शिक्षा निदेशालय के अनुसार, सरकारी स्कूलों में प्री-बोर्ड परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। सुबह की पाली में परीक्षा का समय रहेगा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। शाम की पाली में परीक्षा 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी।

    छात्रों को परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले प्रश्न पत्र दिया जाएगा, ताकि वे प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर लिखने की रणनीति बना सकें। यह 15 मिनट छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि इससे उन्हें आत्मविश्वास मिलता है और घबराहट कम होती है।

    पहले कौन-से विषय की होगी परीक्षा

    कक्षा 10 की प्री-बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर विज्ञान का होगा, जबकि कक्षा 12 के छात्रों की परीक्षा गणित और भूगोल से शुरू होगी। इसके बाद अन्य विषयों की परीक्षाएं क्रमवार आयोजित की जाएंगी।

    जिन विषयों की परीक्षा डेट्स अभी घोषित नहीं की गई हैं, उनके लिए स्कूल अपने स्तर पर तिथि तय करेंगे। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है कि ऐसे विषयों की परीक्षाओं की जानकारी छात्रों को समय से दे दी जाए, ताकि उन्हें तैयारी में कोई परेशानी न हो।