नहीं हो रही थी युवती की शादी... तंत्र-मंत्र का पाखंड रचकर ढोंगी बाबा ने किया दुष्कर्म, सुसाइड अटेम्प्ट से खुली सच्चाई

Bihar News शादी कराने और सरकारी नौकरी लगवाने के लिए तंत्र विद्या तथा साधना का ढोंग रच कर एक युवती से ढोंगी बाबा ने दुष्कर्म किया। बिहार के सहरसा में हुई इस घटना की सच्चाई तब सामने आई जब युवती को आत्महत्या का प्रयास करते हुए घरवालों ने बचाया। पुलिस ने ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

जागरण संवाददाता, सहरसा। Bihar News बिहार के सहरसा में नौकरी लगवाने व शादी कराने के नाम पर साधना का ढोंग रचकर एक युवती से ढोंगी बाबा ने डेढ़ साल तक दुष्कर्म किया। पूजा-पाठ के नाम पर कुकृत्य से परेशान युवती ने जब आत्महत्या का प्रयास किया तब जाकर मामले की जानकारी घरवालों को हुई। घरवालों के हौसला देने पर युवती ने महिला थाने में केस दर्ज कराया है। ढोंगी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

जानकारी अनुसार बटराहा के रहने वाले एक परिवार में आरापट्टी निवासी गोविंद झा पूजा-पाठ करवाने आता था। इसी दौरान युवती के स्वजनों ने शादी नहीं होने की बात गोविंद झा से की। परिवार वालों ने इसके लिए पूजा-पाठ आदि का मार्गदर्शन मांगा। इसी बात का लाभ उठाकर ढोंगी बाबा ने परिवार वालों से कहा कि इसके लिए लड़की को अकेले मेरे साथ रहकर पूजा करनी होगी।

दर्ज मामले के अनुसार लड़की के माता-पिता मंदिर में पूजा करने गये थे। इसी दौरान ढोंगी बाबा लड़की के घर पहुंचा और उसे पूजा का संकल्प कराने के लिए हाथ में जल देकर पीने को कहा। उसने जैसे ही जल पिया वो मूर्छित हो गयी। इसके बाद गोविंद झा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने लड़की का वीडियो भी बना लिया।

होश आने पर लड़की को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर चुप करा दिया। हालांकि, इसके बाद भी उसका आना-जाना परिवार में लगा रहा। पूजा-पाठ के दौरान ढोंगी बाबा ने शब्द जाल में युवती को ऐसा फंसाया कि उसकी हर बात लड़की मानने लगी। गोविंद झा ने इस साधना के बाद उसकी शादी बड़े अधिकारी से होने का दावा किया था।

बीपीएससी की परीक्षा में सफल होने का दिया था भरोसा ढोंगी बाबा गोविंद झा ने अपनी साधना के जरिये लड़की को किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने का भी आश्वासन दिया। युवती उसके जाल में फंसी रही और डेढ़ साल तक उसका यौन शोषण होता रहा। इसी दौरान युवती ने बीपीएससी की परीक्षा दी। उसे उम्मीद थी कि इस पूजा-पाठ से वो बीपीएससी में सफल हो जाएगी।