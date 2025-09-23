Bihar: पौने दो लाख लगाई नवजात की जान की कीमत... निजी अस्पताल ने यूं कर दिया मामला रफा-दफा
Bihar News बिहार के सहरसा में एक निजी अस्पताल ने नवजात की जान की कीमत पौने दो लाख रुपये लगाकर लापरवाही के मामले को रफा-दफा कर दिया। सोनवर्षा राज के मनोरी चौक में अवैध ढंग से चलाए जा रहे ग्लोबल हास्पिटल में बीते दिन नवजात की मौत हो गयी थी। स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है।
संवाद सूत्र, सोनवर्षा राज (सहरसा)। Bihar News सहरसा के सोनवर्षा राज में नगर पंचायत के मनोरी चौक स्थित अवैध रूप से संचालित ग्लोबल हास्पिटल सुर्खियों में है। रविवार की अहले सुबह अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से जिस नवजात की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने नवजात के स्वजनों से बातचीत कर नवजात के जान की कीमत पौने दो लाख लगाकर मामला रफा-दफा कर दिया। इधर स्वास्थ्य विभाग मामले में कार्रवाई की बात कह रही है।
जानकारी अनुसार शनिवार को पड़रिया पंचायत के अशोक मिस्त्री को प्रसव के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। प्रसव उपरांत नवजात की तबीयत खराब हो गयी। चिकित्सकों उसे सदर अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसी दौरान अस्पताल में मौजूद एक आशा ने मनौरी चौक स्थित ग्लोबल हास्पिटल से संपर्क किया।
इस हास्पिटल का कर्मी बाइक से नवजात को मनोरी चौक ले गया। रविवार सुबह बच्चे की तबीयत अधिक खराब होने पर उसे रेफर कर दिया। सहरसा ले जाने के क्रम में बच्चे की मौत हो गयी। नवजात के मौत पर स्वजनों से प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया था। इधर इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद लोग इसे विभागीय लापरवाही बता रहे है।
चूंकि जिस अस्पताल के पास न तो मानक सुविधा है और न ही वैध संचालन की अनुमति है। इस बाबत सीएचसी प्रभारी लक्ष्मण कुमार ने बताया कि मामले में नवजात के स्वजनों से लिखित रूप से आवेदन देने को कहा गया था। हालांकि अभी तक आवेदन नहीं दिया गया है । उक्त अस्पताल बिना निबंधन के संचालित किया जा रहा है। इस मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
