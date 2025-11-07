Bihar Government: रैयत किसान से अधिकतम 250 और गैर रैयत से 100 क्विंटल धान की होगी खरीदारी

संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। एक नवंबर से सरकारी स्तर पर धान की खरीदारी शुरू कर दी गई है। सरकारी स्तर पर खरीदारी को लेकर क्रय केंद्र संचालन के लिए पैक्स व व्यापार मंडल का चयन किया गया है। सहकारिता विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रैयत किसान से जहां अधिकतम 250 क्विंटल धान की खरीदारी की जाएगी, जबकि गैर रैयत किसान से अधिकतम 100 क्विंटल धान की ही खरीद हो सकेगी। वहीं, इस बार खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के लिए सरकारी स्तर पर साधारण धान खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये व ए ग्रेड धान के लिए 2389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। हालांकि, विभाग की ओर से अबतक धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित नहीं हो सका है।

बता दें कि पिछले वर्ष खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में धान का निर्धारित मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल था। जबकि वर्ष 2023-24 में धान का खरीद मूल्य 2183 रुपये था। विभाग द्वारा पैक्सों को धान खरीद की तैयारी को लेकर निर्देश दिए गए हैं।

किसानों को 48 घंटों के अंदर भुगतान की व्यवस्था नामित खातों में की जाएगी धान खरीद में पारदर्शिता के लिए सहकारिता विभाग के द्वारा मोबाइल एप (ई-पैक्स बिहार ग्रेन्स) को विकसित किया गया है। पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से ही किया जाएगा।