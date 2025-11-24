Language
    बिहार में चुनाव के बाद फिर गरजने लगी बंदूक, सहरसा में 5 दिनों में 2 लोगों को मारी गई गोली

    By Shailesh Bharti Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:38 PM (IST)

    सहरसा में चुनाव के बाद अपराधियों की सक्रियता बढ़ गई है। पिछले पांच दिनों में गोलीबारी की दो घटनाएं हुई हैं, जिनमें एक आलू व्यवसायी भी शामिल है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटनाओं के बाद पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, सहरसा। बिहार विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस की सक्रियता और अतिरिक्त पुलिस बल के कारण जिला में शांति व्यवस्था कायम रही। चुनावी प्रक्रिया समाप्त होते ही फिर अपराधी सक्रिय हो गए और बंदूक गरजने लगी है।

    पुलिस की सक्रियता के कारण शांत बैठे अपराधी अब फिर लूट, हत्या व अन्य इरादे से तांडव मचाने लगे हैं। बीते पांच दिनों के अंदर जिला के दो अलग-अलग थाना क्षेत्र में दो गोलीबारी की घटनाएं हुई है।

    बीते 19 नवंबर बुधवार की संध्या बिहरा थाना क्षेत्र क्षेत्र के सत्तर पंचायत में सत्तर वार्ड नंबर आठ निवासी मु. अजीम को अपराधियों ने गोली मारी थी। घटना के बाद घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    पुलिस सक्रिय हुई और पूछताछ के बाद छानबीन शुरू कर अपराधियों को पकड़ने का काम शुरू हुआ। घटना के पांच दिन बीतने के बाद भी अपराधियों का कोई सुराग पुलिस को नहीं लग पाया। इसी दौरान फिर रविवार की देर शाम सोनवर्षा थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में आलू व्यवसायी गौतम कुमार को अपराधियों ने दुकान पर पहुंचकर गोली मार दी।

    अपराधी पहले मिर्च पाउडर छिड़का फिर गोलीबारी की। इस दौरान दुकानदार गौतम को दो गोली लगी। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज जारी है। वहीं, पुलिस मामले में जांच पड़ताल की बात कह रही है। ऐसे में चुनाव के बाद अपराधियों की सक्रियता और पुलिस की शिथिलता पर सवाल उठ रहा है।

    वहीं, लगातार गोलीबारी की दो घटना के बाद सोमवार को पु सक्रिय हुई और जगह-जगह वाहन जांच अभियान चलाकर सक्रियता दिखाई।