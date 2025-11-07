Bihar Voting Percentage: सहरसा में 63 प्रतिशत मतदान, सोनवर्षा, महिषी और सिमरीबख्तियारपुर में वोटरों ने किया ये कमाल

संवाद सहयोगी, सहरसा। Saharsa Voter Turnout 2025, Saharsa Voting Percentage 2025 बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 जिले के सभी 1566 मतदान केंद्र पर चुनाव शांतिपूर्ण व भयमुक्त चुनाव संपन्न हुआ। जिले में शाम पांच बजे तक कुल 62.65 प्रतिशत मतदान हुआ। इसमें जिले के 74 सुरक्षित सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र में 56.17 प्रतिशत, 75 सहरसा विधानसभा क्षेत्र में 67.03 प्रतिशत, 76 सिमरीबख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में 65.72 प्रतिशत तथा 77 महिषी विधानसभा क्षेत्र में कुल 60.23 प्रतिशत मतदान हुआ। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दीपेश कुमार व एसपी हिमांशु ने पूरे जिले में शांतिपूर्ण व भयमुक्त मतदान का दावा किया है।

14 नवंबर को खुलेगा प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए महीने भर से चली आ रही चुनावी कसरत गुरूवार को मतदान के साथ संपन्न हो गया। हालांकि पूरे जिले में चुनावी मुकाबला आमने- सामने हैं। एनडीए व महागठबंधन के अलावा जनसुराज प्रत्याशियों ने लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश की है। परंतु, मतदान संपन्न होने के साथ ही जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र के कुल 45 प्रत्याशियों का भाग्य इवीएम में कैद हो गया है। जिले के 74 सुरक्षित सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र में जदयू के रत्नेश सादा, कांग्रेस की सरिता देवी, जनसुराज के सत्येंद्र कुमार, बसपा की किरण देवी, स्वतंत्र प्रत्याशी प्रमोद सादा व राजेश राम के नाम पर मतदान हुआ।

सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के आलोक रंजन, इंडिया इनक्लूसिंव पार्टी के इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, जनसुराज के किशोर कुमार, स्वाधीनता पार्टी के अमर शंकर, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के मु. अमरूल हसन, राष्ट्रीय समाज पक्ष के बिट्टू कुमार बसपा के अजबलाल मेहता, निर्दलीय देवचंद्र यादव, रमेश साह व मु. नजीर चुनावी मैदान में हैं।

महिषी विधानसभा क्षेत्र से जदयू के गुंजेश्वर साह, राजद के गौतम कृष्ण, जनसुराज के शमीम अख्तर आम आदमी पार्टी के विजय कुमार गुप्ता, जनशक्ति जनता दल पार्टी के देवनारायण यादव, बहुजन समाज पार्टी की प्रियंका आनंद, निर्दलीय अरविंद कुमार, रंजीत सादा, सूरज सम्राट, राहुल पासवान, सुशील कुमार रजक, महारूद्र झा, तीरो शर्मा व राजा कुमार मैदान के लिए मतदान हुआ।

सिमरीबख्तियारपुर से राजद के युसुफ सलाहउ्दीन, लोजपा रामविलास के संजय कुमार सिंह, बसपा की सुनीता देवी, जागरूक जनता पार्टी के पिंटू कुमार शर्मा, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य के विभूति सिंह,, जनसुराज पार्टी के सुरेन्द्र कुमार यादव तथा निर्दलीय अवधेश कुमार, आनंद रंजन, डोमी शर्मा, पंकज कुमार, वरूण कुमार यादव, यपुरा वाडट, योगवीर राय, राजकुमार सादा व विकास राज के नाम पर मतदान हुआ। इन सभी प्रत्याशियों का भाग्य इवीएम में कैद हो गया है। इसका पिटारा 14 नवंबर को खुलेगा।

कहीं परिवर्तन की बयार, कहीं योजनाओं का प्रभाव कुंदन : पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्वक संपन्न हो गया। मतदान को लेकर सुबह से ही ग्रामीण इलाकों में लंबी कतार वोटरों का मिजाज सबकुछ बता रहा था। जिले में कहीं परिवर्तन की बयार दिखी तो कहीं योजनाओं का प्रभाव मतदाताओं पर साफ दिखा। मतदान केंद्र पर लगी कतारों में युवा व महिलाओं की संख्या सर्वाधिक थी। शहरी इलाके से अधिक उत्साह गांव के मतदाताओं में दिखा। खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में मतदान केंद्रों पर शुरूआती घंटे से ही भीड़ रही।

शहर से अधिक गांव में दिखा मतदान के प्रति उत्साह कुछ विधानसभा सीट पर प्रत्याशी से नाराजगी के बाद भी मतदाताओं ने उसी के पक्ष में मत डाले तो कुछ सीटों पर प्रत्याशी से नाराजगी इस कदर रही कि परंपरा से इतर मतदाताओं ने मत डाले। जिले के चार विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो गया। जिले में कहीं भी हिंसा की खबर नहीं है। वहीं कुछ स्थानों पर मतदान के बहिष्कार की घोषणा हुई और बाद में वहां अधिकारी के मान-मनौव्वल के बाद मतदान हुआ। सिमरीबख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के बघौड़ में बूथ संख्या 61 पर सड़क नहीं बनने के विरोध में मतदान का बहिष्कार कर दिया। हालांकि बाद में एडीएम संजीव चौधरी के मान-मनौव्वल के बाद दोपहर दो बजे के बाद यहां मतदान शुरू हुआ।

युवाओं व महिलाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह वहीं सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र के बनमा ईटहरी प्रखंड के जमालनगर गांव में बूथ को स्थानांतरित करने के विरोध में मतदाताओं न मतदान का बहिष्कार कर नारेबाजी की। वोट बहिष्कार की सूचना के बाद अधिकारियों के समझाने पर ग्रामीणों ने मतदान किया। कुछ स्थानों पर इवीएम में खराबी आयी लेकिन तत्काल ही उसे दुरुस्त कर लिया गया। कोसी तटबंध के अंदर दियारा के इलाके में भी शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। चुनाव के दौरान कहीं से कोई हिंसा और गड़बड़ी की शिकायत नहीं आयी।

युवा और महिलाओं का मत तय करेगा भविष्य जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में युवा और महिलाओं में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। जिस प्रकार युवा मतदान केंद्र से बाहर और अंदर उत्साहित दिखे उससे नतीजों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। वहीं महिला मतदाताओं का उत्साह नतीजों को प्रभावित करने वाला बताया जा रहा है। राजनीतिक पंडितों की मानें तो इस बार चारों विधानसभा क्षेत्र का परिणाम चौंकाने वाला है। एक सीट को छोड़ दें तो तीन सीटों पर जबरदस्त मुकाबला है। ऐसे में महिला और युवाओं का मत निर्णायक साबित होगा।

योजनाओं व घोषणाओं की भी होगी परीक्षा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि चुनाव से ठीक पहले सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं का लाभ कितना मिला यह चुनाव परिणाम में दिखेगा। जिस प्रकार चुनाव प्रचार के दौरान भी इन योजनाओं पर पक्ष और विपक्ष के नेता बयानबाजी करते रहे इसका कितना असर हुआ यह चुनाव परिणाम के साथ दिखेगा। वहीं विपक्ष के सरकारी नौकरी सहित अन्य वादों का कितना प्रभाव मतदाताओं पर पड़ा यह चुनाव परिणाम बताएगा।