BSEB: मैट्रिक परीक्षा 2027 रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ी, अब 8 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन

संवाद सूत्र, सत्तरकटैया (सहरसा)। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब छात्र 8 दिसंबर 2025 तक विलंब शुल्क के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

इससे पहले, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 23 नवंबर निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर नए सिरे से विद्यार्थियों को अवसर दिया गया है।

सत्र 2025-26 में नौवीं कक्षा में नामांकन लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसी के आधार पर वे वर्ष 2027 में होने वाली मैट्रिक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

बीडीओ सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रोहित कुमार साह ने बताया कि नौवीं में नामांकित सभी छात्र समय पर आवेदन कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि आगे परीक्षा में किसी तरह की समस्या न आए। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रधान अपने विद्यालय के छात्रों का विवरण बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करेंगे।