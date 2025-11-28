प्राथमिक स्कूलों में बहाल B.Ed टीचर करेंगे सर्टिफिकेट कोर्स, NIOS पोर्टल पर 25 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन

संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। सरकारी स्कूलों में नियुक्त बीएड डिग्री वाले शिक्षकों को प्राइमरी टीचर एजुकेशन का छह महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा। इसके लिए एनआईओएस ने रजिस्ट्रेशन पोर्टल लांच कर दिया है। 25 दिसंबर तक पोर्टल खुला रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनसीटीई से मॉड्यूल तैयार किया है। प्राथमिक स्कूलों में बीएड योग्यता वाले शिक्षक बहाल नहीं हो सकते हैं। इसके बाद भी स्कूलों में बहाली हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को राहत देते हुए ब्रिज कोर्स कराने का सुझाव दिया, इसके आधार पर एनसीटीई ने प्राइमरी टीचर एजुकेशन में छह महीने का कोर्स तैयार किया है। वहीं, ब्रिज कोर्स कराने की जिम्मेदारी नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग को दी है।

एनआईओएस ने ब्रिज कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनआईओएस के 36वें स्थापना दिवस पर समारोह में रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला गया है। स्नातक कोर्स के लिए इंटर्नशिप पॉलिसी जारी करेगा विश्वविद्यालय दूसरी ओर, राज्य के सभी विश्वविद्यालय सेमेस्टर सिस्टम में संचालित होने वाले स्नातक कोर्स के लिए इंटर्नशिप पॉलिसी जारी करेगा। स्नातक कोर्स के में छात्र-छात्राओं के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य की गई है। इसके लिए चार क्रेडिट अनिवार्य किए गए हैं।

राज्स के सभी विश्वविद्यालय जल्द इंटर्नशिप पॉलिसी की सभी मॉडलिटीज तय करते हुए इसे लागू करेंगे। ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। यह ऑफलाइन मोड में इंडस्ट्री और एनजीओ में इंटर्नशिप की जा सकेगी। विश्वविद्यालय की ओर से इंटर्नशिप प्रोवाइडर संस्थानों की सूची तैयार होगी। इसमें निजी से से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र में अवसर मिलेगा।