Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सहरसा से चलेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, 12 रात और 13 दिन की होगी यात्रा; कहां-कहां रुकेगी?

    By Rajan Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:59 PM (IST)

    भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) 5 दिसंबर को सहरसा से दक्षिण भारत के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाएगी। यह ट्रेन 13 दिनों की य ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सहरसा से चलेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन

    संवाद सूत्र, सहरसा। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड द्वारा पांच दिसंबर को सहरसा से दक्षिण भारत के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलेगी। शुक्रवार को सुबह 07.30 बजे पर्यटक ट्रेन चलेगी। पर्यटक ट्रेन सहरसा आ चुकी है। इस ट्रेन के चलने से लोगों को दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों व ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। इस पयर्टक ट्रेन की 600 सारी बर्थ बुक हो चुकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने कहा कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन योजना के अंतर्गत एक विशेष सांस्कृतिक एवं धार्मिक रेल पर्यटन पहल दक्षिण भारत यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग दर्शन का शुभारंभ किया जा रहा है। सहरसा से यह भारत गौरव पर्यटक ट्रेन पांच दिसंबर को चलेगी, जो विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए 13 दिनों की यात्रा के बाद सहरसा 17 दिसंबर को वापस लौटेगी।

    यह ट्रेन लोगों को दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन कराएगी, जिसमें पवित्र मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। यह पहल भारत सरकार की देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजनाओं के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। जिनका उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न क्षेत्र के नागरिकों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करना है।

    यह यात्रा बिहार और पूर्वी भारत के श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए दक्षिण भारत की आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव करने का एक अनोखा अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सहरसा से सीधी ट्रेन पहली बार खुल रही है। इससे श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा करना आसान हो जाएगा।

    इन स्थलों के होंगे दर्शन

    भारत गौरव पर्यटक ट्रेन तिरूपति में बालाजी दर्शन एवं पद्मावती मंदिर, रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग, मदुरै में मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी में कन्याकुमारी मंदिर एवं विवेकानंद रोंक मेमोरियल, तिरूवनंतपुरम में पद्मनाभस्वामी मंदिर, मल्लिकार्जुन में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया जाएगा।

    12 रात और 13 दिन की होगी यात्रा

    सहरसा से चलने वाली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन तीर्थयात्रियों को 12 दिन और 13 रात की यात्रा होगी। यात्रा की श्रेणी अलग-अलग है। स्लीपर क्लास में 450 बर्थ बुक हो चुका है। वहीं एसी बोगी में 150 बर्थ बुक है। यात्रा के दौरान जगह-जगह आवासीय सुविधा, शाकाहारी भोजन व नान एसी व एसी वाहन द्वारा स्थानीय दर्शन भ्रमण कराएगी।

    कंफर्म क्लास में यात्रा करनेवाले यात्रियों को दर्शनीय स्थल के भ्रमण के लिए एसी वाहन की व्यवस्था रहेगी। क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने कहा कि रेल यात्रा के साथ यात्रियों को आवास, स्थानांतरण, दर्शनीय स्थल भ्रमण, ऑनबोर्ड सुरक्षा, यात्रा बीमा तथा आरआरसीटीसी की विशेष मेजबानी शामिल है।

    इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

    धार्मिक स्थलों के भ्रमण के लिए जानेवाली ट्रेन सहरसा के अलावा सुपौल, निर्मली, झंझारपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, दिलदारनगर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, प्रयागराज छिवकी स्टेशन होते हुए गुजरेगी। इन स्टेशनों पर तीर्थ यात्रियों के उतरने व चढ़ने की समुचित समय निर्धारित है।