    By Rajan Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:37 PM (IST)

    सहरसा से 5 दिसंबर को भारत गौरव पर्यटक ट्रेन रवाना होगी, जिससे तीर्थ स्थलों की यात्रा की जा सकेगी। आईआरसीटीसी ने टिकट बुकिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह ट्रेन कम खर्च में धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगी। आईआरसीटीसी ने यात्रा के लिए कई पैकेज भी जारी किए हैं। यात्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

    5 दिसंबर को सहरसा से चलेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, टिकट बुकिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

    संवाद सूत्र, सहरसा। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड द्वारा आगामी पांच दिसंबर 25 को सहरसा से दक्षिण भारत के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलेगी। इस ट्रेन के चलने से लोगों को दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों व ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन करने का अवसर मिलेगा।

    बुधवार को यह जानकारी देते हुए आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने सहरसा में पत्रकारों से हुई बातचीत में कहा कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन योजना के अंतर्गत एक विशेष सांस्कृतिक एवं धार्मिक रेल पर्यटन पहल दक्षिण भारत यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग दर्शन का शुभारंभ किया जा रहा है। यह विशेष रूप से ट्रेन तैयार किया गया है।

    सहरसा से यह भारत गौरव पर्यटक ट्रेन पांच दिसंबर 25 को चलेगी। जो विभिन्न स्टेशनों पर रूकते हुए 13 दिनों की यात्रा के बाद सहरसा 17 दिसंबर को वापस लौटेगी। यह ट्रेन लोगों को दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन कराएगी। जिसमें पवित्र मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी शामिल है।

    यह पहल भारत सरकार की देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजनाओं के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। जिनका उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न क्षेत्र के नागरिकों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करना है।

    यह यात्रा बिहार और पूर्वी भारत के श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए दक्षिण भारत की आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव करने का एक अनोखा अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सहरसा से सीधी ट्रेन पहली बार खुल रही है। इससे श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा करना आसान हो जाएगा।

    इन स्थलों का होगा दर्शन

    भारत गौरव पर्यटक ट्रेन तिरूपति में बालाजी दर्शन एवं पद्मावती मंदिर, रामेश्वरम मेें रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग, मदुरै में मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी में कन्याकुमारी मंदिर एवं विवेकानंद रोंक मेमोरियल, तिरूवनंतपुरम में पद्मनाभस्वामी मंदिर, मल्लिकार्जुन में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया जाएगा।

    12 रात और 13 दिन की होगी यात्रा

    सहरसा से चलने वाली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन तीर्थयात्रियों को 12 दिन और 13 रात की यात्रा होगी। यात्रा की श्रेणी अलग- अलग है। स्लीपर क्लास में प्रति यात्री 25620 रूपये यात्रा टिकट लगेगा। जिस यात्रा में जगह- जगह आवासीय सुविधा, शाकाहारी भोजन व नान एसी वाहन द्वारा स्थानीय दर्शन भ्रमण कराएगी। थ्री एसी में प्रति यात्री 35440 रूपये किराया निर्धारित की गयी है।

    वहीं, कंफर्ट क्लास टू एसी में 49175 रूपये निर्धारित है। कंफर्म क्लास में यात्रा करनेवाले यात्रियों को दर्शनीय स्थल के भ्रमण के लिए एसी वाहन की व्यवस्था रहेगी। क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने कहा कि सभी पैकेज में रेल यात्रा, आवास, स्थानांतरण, दर्शनीय स्थल भ्रमण, आनबोर्ड सुरक्षा, यात्रा बीमा तथा आरआरसीटीसी की विशेष मेजबानी शामिल है।

    इन स्टेशनों पर रूकते हुए जाएगी ट्रेन

    धार्मिक स्थलों के भ्रमण के लिए जानेवाली ट्रेन सहरसा के अलावा सुपौल, निर्मली, झंझारपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, दिलदारनगर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, प्रयागराज छिवकी स्टेशन होते हुए गुजरेगी। इन स्टेशनों पर तीर्थ यात्रियों के उतरने व चढ़ने की समुचित समय निर्धारित है।

    400 बर्थ हो चुका है बुक

    भारत गौरव पर्यटक ट्रेन में स्लीपर व एसी बर्थ मिलाकर कुल 688 बर्थ है। जिसमें से करीब 400 बर्थ रिजर्व हो चुके है। शेष बर्थ के लिए टिकट बुकिंग की जा रही है। आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए एक साथ दस टिकट या उससे अधिक बुक किए जाने पर प्रति यात्री 750 रूपये की विशेष रियायत दी जा रही है।

    इसके अलावा सहरसा में रेल टिकट बुकिंग कराने के लिए एक हेल्प लाइन नंबर 8595937732 जारी किया है। साथ ही आइआरसीटीसी के बेवसाइट पर भी टिकट की बुकिंग करा सकते हैं।