Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Government Scheme: कोसी में बढ़ेगा शहद का उत्पादन, मधुमक्खी पालन पर मिलेगा 75 फीसदी अनुदान

    By Kundan Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:03 PM (IST)

    बिहार के सहरसा जिले में कोसी क्षेत्र में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार Beekeeping पर 75% तक का अनुदान दे रही है। इस योजना का उद्देश्य स्थानी ...और पढ़ें

    Hero Image

    मधुमक्खी पालन पर सब्सिडी। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, सहरसा। मधु की बढ़ती मांग को देखते हुए उद्यान विभाग ने कोसी क्षेत्र में मधुमक्खी पालन व शहद उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने की योजना बनाया है। इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष में प्रमंडल में पांच हजार बाक्स में Beekeeping किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    38 सौ रुपये प्रति बाक्स लागत वाले मधुमक्खी बाक्स के लिए किसानों को सरकार से 2850 रुपये प्रति बाक्स अनुदान प्राप्त होगा। शहद निकासी के लिए प्लांट भी लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है। किसानों के उत्साह को देखते हुए इसे अगले वर्ष से और बढ़ावा दिया जाएगा।

    मधुमक्खी पालकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

    युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उद्यान विभाग ने मधुमक्खी पालन के लिए दी जानेवा ली सहायता के साथ- साथ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था किया है। मधुमक्खी पालकों को इसके पालन के संबंध में आवश्यक गुर सिखाया जाएगा।

    साथ ही शहद की निकासी व पैकिंग के लिए भी प्लांट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि इसका बेहतर पैकिंग कर राज्यभर में भेजा जा सके। मधुमक्खी पालन के लिए विभाग द्वारा व्यापक प्रचार- प्रसार किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आनेवाले दिनों में इस इलाके में शहद का बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा।

    मधुमक्खी पालन के लिए बीते दिनों कुछ लोगों प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण प्रमाणपत्र के आधार पर इनलोगों को अनुदान आधारित मधुमक्खी बाक्स उपलब्ध कराया जाएगा। इससे इलाके के लोग काफी लाभांवित होंगे। -शैलेंन्द्र कुमार,जिला उद्यान पदाधिकारी, सहरसा।