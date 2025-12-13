Government Scheme: कोसी में बढ़ेगा शहद का उत्पादन, मधुमक्खी पालन पर मिलेगा 75 फीसदी अनुदान

संवाद सहयोगी, सहरसा। मधु की बढ़ती मांग को देखते हुए उद्यान विभाग ने कोसी क्षेत्र में मधुमक्खी पालन व शहद उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने की योजना बनाया है। इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष में प्रमंडल में पांच हजार बाक्स में Beekeeping किया जाएगा।

38 सौ रुपये प्रति बाक्स लागत वाले मधुमक्खी बाक्स के लिए किसानों को सरकार से 2850 रुपये प्रति बाक्स अनुदान प्राप्त होगा। शहद निकासी के लिए प्लांट भी लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है। किसानों के उत्साह को देखते हुए इसे अगले वर्ष से और बढ़ावा दिया जाएगा।

मधुमक्खी पालकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उद्यान विभाग ने मधुमक्खी पालन के लिए दी जानेवा ली सहायता के साथ- साथ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था किया है। मधुमक्खी पालकों को इसके पालन के संबंध में आवश्यक गुर सिखाया जाएगा।

साथ ही शहद की निकासी व पैकिंग के लिए भी प्लांट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि इसका बेहतर पैकिंग कर राज्यभर में भेजा जा सके। मधुमक्खी पालन के लिए विभाग द्वारा व्यापक प्रचार- प्रसार किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आनेवाले दिनों में इस इलाके में शहद का बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा।