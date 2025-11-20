सहरसा के बैजनाथपुर फ्लाई ओवर पर जल्द दौड़ेंगे वाहन, लोगों को मिलेगी राहत
सहरसा-मधेपुरा मार्ग पर बैजनाथपुर फ्लाईओवर का निर्माण अंतिम चरण में है, जिससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी। निर्माण के दौरान धूल और कीचड़ से परेशानी हुई, एंबुलेंस भी फंसी। व्यापारियों को नुकसान हुआ और स्कूली बच्चों को देरी हुई। अब जल्द फ्लाईओवर खुलने से यातायात सुचारू होने और क्षेत्र के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
संवाद सूत्र, बैजनाथपुर (सहरसा)। सहरसा–मधेपुरा मुख्य मार्ग एनएच-107 पर स्थित बैजनाथपुर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है।
फ्लाईओवर पर बहुत जल्द ही वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। इसके शुरू होने के बाद क्षेत्रवासियों को लंबे समय से चली आ रही जाम और आवागमन की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।
निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धूलकण के उड़ने, सड़क पर पानी जमने और कीचड़ बनने से आमजन का आवागमन प्रभावित रहा।
कई बार स्थिति इतनी बदतर हो जाती थी कि दोपहिया और चारपहिया वाहन फंस जाते थे। सबसे अधिक परेशानी तब होती थी जब एंबुलेंस भी जाम में फंस जाता था।
ऐसे समय में स्थानीय पुलिस पहुंचकर एंबुलेंस को निकालने में सहयोग करती थी, ताकि मरीज को समय पर इलाज मिल सके। व्यापारियों के अनुसार निर्माण कार्य के कारण बाजारों में भी आवाजाही कम हो गई थी, जिससे व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित रहीं।
वहीं स्कूली बच्चों और कामकाजी लोगों को भी रोजाना देरी का सामना करना पड़ता था। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इसके शुरू होते ही यातायात व्यवस्था सुचारू होगी और क्षेत्र के विकास में नई गति आएगी।
