Ayushman Card: आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ और भी बेहतर, सरकार ने बढ़ाई पैकेज की राशि

    By Shailesh Bharti Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 06:00 PM (IST)

    आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के लिए सरकार ने राहत दी है। सरकार ने आयुष्मान कार्ड के तहत विभिन्न ऑपरेशन की दरों में बढ़ोतरी की है, ...और पढ़ें

    आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ और भी बेहतर, सरकार ने बढ़ाई पैकेज की राशि

    जागरण संवाददाता, सहरसा। आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) के तहत इलाज कराने वाले मरीजों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार आयुष्मान कार्ड के तहत विभिन्न ऑपरेशन की दरों में बढ़ोतरी करते हुए नई दर लागू कर दी है। राशि बढ़ने से अब लोगों का आयुष्मान कार्ड से बेहतर इलाज होगा। इसको लेकर इलाज के विभिन्न पैकेजों की राशि में बढ़ोतरी की गई है।

    बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के निर्णय के अनुसार अब किडनी के ऑपरेशन के लिए 46 हजार रुपये और गाल ब्लैडर के ऑपरेशन के लिए 32 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। अब तक गाल ब्लैडर के ऑपरेशन के लिए सरकार की ओर से 22800 रुपये का भुगतान किया जाता था, जिसे बढ़ाकर 32 हजार रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार इसमें 9200 रुपया बढ़ाया गया है।

    वहीं, किडनी में पथरी के ऑपरेशन के लिए पहले 35 हजार रुपये दिए जाते थे जिसे बढ़ाकर 46 हजार रुपये कर दिया गया है। इस मद में 11 हजार रुपये की वृद्धि की गई है। आयुष्मान कार्ड धारक को ऑपरेशन के लिए पैकेज की राशि बढ़ाए जाने का सीधा लाभ गरीबों एवं जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा। सरकार खासतौर पर ऑपरेशन से जुड़े मामलों में करीब 35 प्रतिशत तक की राशि बढ़ाई है जिससे अस्पतालों को भी मुफ्त इलाज देने में सहूलियत मिलेगी।

    कई बीमारियों का होता है इलाज:

    आयुष्मान कार्ड से इलाज की मुफ्त सुविधा प्रदान की जाती है। इसके तहत सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में किडनी स्टोन ऑपरेशन, गाल ब्लैडर ऑपरेशन, हृदय रोग एंजीयोप्लास्टी, ब्रेन सर्जरी, रीढ़ की हड्डी सर्जरी, हर्निया ऑपरेशन, अपेंडिक्स ऑपरेशन सहित सामान्य एवं सिजेरियन डिलीवरी, गर्भावस्था से जुड़ी इलाज, कैंसर जांच एवं इलाज, किडनी फेल्योर व डायलिसिस, लीवर रोग सहित अन्य बीमारियों का इलाज होता है।

    जिले का सात निजी अस्पताल है जुड़ा:

    आयुष्मान कार्ड धारक जिले में जुड़े सात निजी अस्पताल में अपना इलाज मुफ्त करा सकते हैं। जिसमें एसआरबी हास्पिटल रिफ्यूजी कालोनी, श्री नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेड़धरी, पटुआहा सहरसा, लार्ड बुद्धा कोशी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बैजनाथपुर सहरसा, सूर्या हास्पीटल गांधी पथ, गंगा हॉस्पिटल सहरसा, नयन ज्योति नेत्र चिकित्सा केंद्र प्राइवेट लिमिटेड, रिफ्यूजी कॉलोनी सहरसा, प्रांजल श्री हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, रमेश झा रोड सहरसा जुड़ा हुआ है। ऐसे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारक का इलाज मिले पैकेज के अनुसार मुफ्त इलाज होता है।

    आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के पैकेज राशि में बढ़ोतरी की गई है। पहले के अपेक्षा मरीजों को इलाज में सुविधा होगी। - हेनरी टर्नर, जिला कार्यक्रम समन्वयक (आयुष्मान भारत)