    सहरसा में 55 वर्षीय किसान की गोली मारकर हत्या, एक साल पहले बेटा पर उठा था सवाल

    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:39 PM (IST)

    किसान उमेश मंडल की हत्‍या के बाद वहां पहुंची पुलिस

    संसू  सोनवर्षा राज (सहरसा): थाना क्षेत्र के बरेठ पंचायत अंतर्गत मनखाहा गांव में गुरुवार की रात अज्ञात बदमाशों ने किसान उमेश मिस्त्री (55 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी। पारिवारिक व जमीनी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। जानकारी अनुसार मनखाहा गांव निवासी उमेश मिस्त्री को उनके घर के बाहर अज्ञात बदमाशों ने सिर और छाती में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से तीन खोखा बरामद किया है। गोली सिर व छाती में मारी गई है। घटना बाद स्वजनों द्वारा मामले की सूचना थाना पुलिस को दी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की छानबीन में जुट गई। घटना का कारण पारिवारिक विवाद व जमीन विवाद बताया जा रहा है।

    बीते साल भी मारी गयी थी गोली

    उमेश मिस्त्री को बीते वर्ष मई माह में भी दूध लेकर तमकुल्हा गांव स्थित दूध डेयरी जाने के क्रम में गोली मारी गई थी। उक्त घटना में उमेश मिस्त्री के फर्द बयान पर उनके ही पुत्र आशीष कुमार और उसके सहयोगी रविन्द्र यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। जिसमें उमेश मिस्त्री ने घरेलू विवाद में गोली मारे जाने की बात कही थी। उक्त मामले में पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। जो अबतक जेल में ही है। थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने बताया कि मामले की गंभीरता से छानबीन की जा रही है। विभिन्न बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है।

    यहां बता दें कि इस घटना की लगातार चर्चा हो रही है। किसान के बेटा पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है बेटा का आचरण ठीक नहीं है। वह अभी जेल में है। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि घटना के प्रत्‍येेक बिंदुओं का अध्‍ययन किया जा रहा है। 