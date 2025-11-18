प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को परिवार ने पीटा, फिर आग लगाकर जलाया, दरवाजे पर तड़प-तड़पकर मौत

संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन। डेहरी नगर थाना क्षेत्र के न्यू एरिया व बच्चा सिंह गली में प्रेम प्रसंग में एक युवक की लड़की वालों ने मारपीट कर आग लगाकर हत्या करने का आरोप स्वजनों ने लगाया है। युवक वर्तमान में किराये पर ईदगाह मोहल्ला वार्ड 22 के रहने वाले राकेश रजक के 19 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार के रूप में हुई है। मृतक भोजपुर जिले के आरा के मिल्की मोहल्ला का रहने वाला है। प्रेमिका के दरवाजे पर ही तड़प तड़प कर मौत मृतक के पिता राकेश रजक के अनुसार, आज सुबह 8 बजे न्यू एरिया के रहने वाली प्रेमिका ने अपने प्रेमी अंकित कुमार को अपने घर बुलाया था। आरोप है कि प्रेमिका के स्वजनों के सदस्यों ने बेरहमी से पहले पीटा, जिससे वह सिर फटने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद उसे पेट्रोल छिड़कर जला आग लगा दी l जिससे प्रेमिका के दरवाजे पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पड़ोसी डेहरी विधिज्ञ संघ के पूर्व अध्यक्ष रामाकांत दुबे ने आग लगे युवक को बचाने की कोशिश कर रहे थे l मगर आग की लफट तेज होने की वजह से बचा नहीं सके और बचाने के दौरान उनका दोनों हाथ जल गया है।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय डेहरी थानाध्यक्ष शिवेन्द्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एएसपी अतुलेश झा एवं एफ एस एल के एक्सपर्ट राजीव कुमार भी पहुंच कर इस मामले में प्रेमिका के घर में स्वजनों से बातचीत कर आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।

सालों से था प्रेम प्रसंग बताया जा रहा कि मृतक अंकित कुमार पिछले सालों से एक लड़की से प्यार करता था। बातचीत भी करता था मंगलवार की सुबह 8 बजे लड़की ने मिलने के लिए अपने घर बुलाया। इसी दौरान लड़की के स्वजनों ने उसे देख लिया। इसके बाद लड़की के पिता ने उसकी पिटाई कर शरीर में आग लगा दी जिससे वह बुरी तरह से जल कर तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। इधर मृतक के माता अंजू देवी पिता राकेश रजक ने बताया कि उसकी बेटी को हमारा लड़का नहीं ले गया था, बल्कि वह स्वयं अपने मन से उसके साथ गई थी, क्योंकि घर वाले उस पर जबरन शादी का दबाव बना रहे थे।

दोनों पक्षों के बीच पहले भी समझौता हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि लड़का–लड़की कुछ महीनों तक आपस में संपर्क नहीं करेंगे। आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या महिला का आरोप है कि आज स्थिति अचानक बिगड़ गई और उनके बेटे के साथ गंभीर घटना हुई। फोन पर सूचना मिली कि बेटे के साथ कुछ अनहोनी हुई है। मौके पर पहुंचने पर उन्हें शक हुआ कि यह कोई साधारण मामला नहीं, बल्कि बेटे को घर बुलाकर आग लगा कर उसकी हत्या कर दी गई। लड़के की मां ने कहा कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या है। लड़की के स्वजनों ने ही मेरे बेटे की मारपीट कर आग लगा कर हत्या कर दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पीड़ित परिजन के पिता राकेश रजक का कहना है कि करीब छह महीने पहले प्रदीप कुमार की बेटी खुद लड़के के साथ चली गई थी और फोन कर इसकी जानकारी भी दी थी। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हुआ और थाना में लिखित बयान देकर लड़की को उसके घर वालों के सुपुर्द कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद लड़के को घर में बंद कर रखा गया, मोबाइल तक नहीं दिया गया और लड़की द्वारा भी कई बार डर का इशारा किया गया। अब अचानक थाना से फोन आया कि उनके बेटे के साथ गंभीर घटना हुई है।

पुलिस लड़की के स्वजनों से कर रही पूछताछ डेहरी एएसपी अतुलेश झा ने बताया कि न्यू एरिया क्षेत्र में एक युवक की जली हुई संदिग्ध डेड बॉडी मिलने की सुचना मिली। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। शव को जलाया हुआ प्रतीत हो रहा है। मृतक की पहचान अंकित नामक युवक के रूप में होने की जानकारी मिली है। घटना की पुष्टि और कारणों का पता लगाने के लिए थाना दल मौके पर पहुंचा है और आसपास के लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।